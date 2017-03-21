У Львівській ОДА пообіцяли вивезти відходи зі Львова за 5–7 днів

Тверді побутові відходи зі Львова буде вивезено протягом п’яти – семи днів, заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка.

«Комісія ухвалила рішення, аналогічне рішенню, ухваленому в січні поточного року. Тобто ми беремо на себе вивезення накопичених відходів зі Львова», – сказав Синютка на брифінгу за результатами засідання Львівської обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Влада області й уряд знову «приберуть місто, підметуть і чистим передадуть його назад Львівській міськраді», наводить агентство його слова.

Водночас він висловив упевненість, що в майбутньому такі ситуації не повторяться.

Голова Львівської облдержадміністрації повідомив, що дав доручення директорові департаменту житлово-комунального господарства провести переговори з перевізниками та керівниками міськрад, щоб підписати належні договори.

За даними міської влади, з деяких контейнерних майданчиків сміття не вивозили протягом місяця. Уранці у вівторок переповненими залишалися 454 з 1237 контейнерних майданчиків.

Також у вівторок прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що готовий допомагати вирішувати проблему зі сміттям у Львові, і закликав керівників інших міст також надавати підтримку. Виступаючи на засіданні правління Асоціації міст України, він також дорікнув міському голові Львова Андрієві Садовому, що ця проблема не вирішувалась роками.

Раніше повідомлялося, що Садовий звернувся до Гройсмана з проханням допомогти з вивезенням сміття до проведення рекультивації теперішнього сміттєзвалища і початку будівництва сміттєпереробного заводу, яке заплановане на наступний рік.

Андрій Садовий також заявляв, що місто перебуває у «сміттєвій блокаді» – він стверджував, що перевізникам заважають вивозити відходи, а керівництво сміттєвих полігонів у країні «під тиском відмовляється приймати відходи зі Львова». Олег Синютка у відповідь заявляв, що «слово «блокада» використовується, щоб закрити свою неспроможність виконати роботи з вивезення відходів».

Зараз у Львові щодня вивозять сміття на полігони Львівщини та інших областей. Також із різних місць України останніми тижнями надходили повідомлення про перехоплення вантажівок зі сміттям зі Львова, яке намагалися незаконно скинути в інших українських регіонах.