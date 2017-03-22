Розвідка США випадково зібрала дані про членів адміністрації Трампа – чільний республіканець

У США чільний конгресмен-республіканець Девін Нунес, який очолює комітет у справах розвідки Палати представників, заявив, що працівники спецслужб США випадково зібрали дані про членів адміністрації президента Дональда Трампа.

Нунес, який також працював у перехідній команді Трампа, заявив, що отримав інформацію, яка наводить його на думку, що збирання даних про контакти членів цієї команди в листопаді, грудні й січні – після обрання Трампа й до того, як він обійняв президентську посаду – було законним.

За його словами, інформація про команду Трампа була зібрана випадково як побічна і не була ціллю спостереження спецслужб.

При цьому, додав конгресмен, зібрані дані не пов’язані з розслідуванням про можливі контакти людей із оточення Трампа з Росією і що розвідувальна цінність цих даних не варта уваги.

Заяву Девіна Нунеса розкритикував чільний демократ у комітеті у справах розвідки Адам Шифф. За словами Шиффа, коментарі Нунеса викликають «глибоке занепокоєння» щодо здатності комітету провести варте довіри розслідування контактів представників оточення Трампа з російськими посадовцями і спецслужбами.

Як мовиться в заяві Шиффа, Нунес має вирішити, яка його роль – голови комітету чи виразника інтересів Білого дому.

Він додав, що тепер більш ніж будь-коли переконаний, що розслідувати можливі зв’язки кампанії Трампа з Росією має незалежна комісія.

Раніше Конгрес не став створювати такої незалежної комісії, але окремі власні розслідування в цій справі ведуть відразу п’ять конгресових комітетів.

Крім того, днями Федеральне бюро розслідувань США підтвердило, що теж веде розслідування в цій справі. Нунес і Шифф тоді разом підтвердили, що фізичного прослуховування приватного офісу Трампа у Нью-Йорку не було, але Нунес додав, що могли бути й інші способи стеження.