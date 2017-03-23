На Донеччині заборонили зйомку силовиків на відео та в'їзд іноземцям – МВС

Служба безпеки України запровадила посилені заходи безпеки у Донецькій області у зв’язку із загостренням ситуації у зоні конфлікту та «підвищенням ризику проникнення диверсійно-розвідувальних груп» останнім часом, повідомляє Міністерство внутрішніх справ із посиленням на Антитерористичний центр при СБУ.

Зокрема, йдеться про заборону перебування у районі проведення заходів іноземним громадянам та особам, які «не мають відповідної реєстрації», та заборону перебування людей у лісах, біля водоймищ та поблизу магістральних газогонів, ТЕЦ, хімічних підприємств, заборону перевезення зброї, в тому числі ­– травматичної, а також заборону проведення екскурсій на території області.

Із 22:00 до 5:00 запроваджується обмеження переміщення осіб без документів, що посвідчують особу, йдеться також у повідомленні.

Окрім того, СБУ повідомляє про заборону використання безпілотників та проведення фото- та відеозйомки військових, правоохоронців та військової техніки, а також використання радіо у транспортних засобах.

Зазначається, що згадані заходи впроваджуються з 23 березня і до окремого розпорядження Антитерористичного центру при СБУ і стосуються усіх громадян, окрім військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнуті у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.