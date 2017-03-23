У Британії повідомили про затримання вже восьми осіб у зв’язку з нападом у Лондоні

У Великій Британії повідомили про затримання вже восьми осіб у перебігу низки спецоперацій по всій країні за підозрою в «підготовці терористичних актів» у зв’язку з нападом у середу у столиці Лондоні.

За повідомленням, сім із них – п’ятьох чоловіків і двох жінок – затримали за трьома адресами в місті Бірмінгемі, ще одну жінку на околиці Лондона. Затримані різного віку, від 21 до 58 років, але п’ятьом із них до 28.

Уранці поліція повідомляла про затримання семи осіб.

Як сказав керівник сил спецоперацій поліції столичного регіону Лондона Марк Роулі, розслідування триває, і інших подробиць він навести не може. Але він запевнив, що наразі немає ніякої інформації про ймовірні нові загрози громадськості.

Раніше в четвер у поліції повідомили дані про підозрюваного нападника: це був 52-річний британський громадянин Халід Масуд, який народився у Британії. Він також користувався кількома іншими іменами.

Як мовилося в заяві поліції, останнім часом він не був об’єктом жодного з розслідувань, і щодо його можливих планів здійснити теракт не було ніяких даних.

У поліції додали, що вже знали Масуда, який раніше притягався до відповідальності за іншими звинуваченнями – у фізичних нападах, включно з заподіянням важких тілесних ушкоджень, у володінні наступальною зброєю чи в масових заворушеннях, – але його ніколи не судили за звинуваченнями, пов’язаними з тероризмом. Уперше його судили 1983 року за заподіяння шкоди, востаннє 2003 року за носіння ножа.

Як вважають, він діяв наодинці. Поліція розслідує справу, виходячи з припущення, що він надихнувся ідеями ісламістського тероризму.

Халіда Масуда застрелила поліція в центрі Лондона в середу після того, як він автом давив перехожих на мості, а потім ножем зарізав працівника поліції охорони британського парламенту. Внаслідок цього нападу загинули наразі три особи – працівник поліції і двоє перехожих, – але число загиблих може зрости, бо сім із травмованих перебувають у критичному стані. Потерпіли внаслідок нападу близько 40 людей із 12 країн, громадян України серед них немає. За повідомленнями, один із загиблих перехожих – громадянин США, також загинула британська громадянка.

Відповідальність за напад узяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава», яке заявило, що нападник був одним із його «воїнів», який здійснив операцію «у відповідь на заклик» обирати за ціль громадян країн, що беруть участь у міжнародній коаліції проти угруповання. Ця заява наразі не підтверджена.