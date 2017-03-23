У Дніпрі активісти відкрили штаб допомоги потерпілим у Балаклії

У Дніпрі почав діяти координаційний штаб допомоги потерпілим від вибухів на складах боєприпасів у Балаклії в Харківській області.

За словами громадських активістів, вони збирають гуманітарну допомогу – їжу, воду, теплі речі для потерпілих, а також медикаменти.

Як повідомив Радіо Свобода один із координаторів Олексій Турчак, окрім того, триває запис дніпрян, згодних розмістити тих, хто виїхав із зони ураження вибухами. Активісти також складають списки волонтерів, готових виїхати в Балаклію для допомоги місцевому населенню на місці події.

Наразі вже записалось близько 60 жителів міста. Виїзд волонтерів запланували на ранок п’ятниці.

«Сьогодні ми створили цей штаб, оголосили про збір гуманітарної допомоги, вже люди почали приносити медикаменти. І ведемо запис людей, які згодні поїхати туди. Волонтери будуть допомагати з евакуацією людей, збирати особисті речі людей, надавати в разі потреби медичну допомогу тощо. Там місто в 30 тисяч населення. За нашими даними, близько 20 тисяч уже евакуювали, ще 10 тисяч людей ховаються по підвалах, їх треба теж вивозити. Є небайдужі громадяни, які згодні їх прийняти тут, у Дніпрі», – сказав Радіо Свобода Олексій Турчак.

У ніч на четвер на складах артилерійських боєприпасів біля Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. Узяти пожежу під контроль наразі не вдалося, вона охоплює близько половини території складів. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії недбалості.

Наразі говорять про одну поранену жінку. З околиць бази радіусом у 10 кілометрів евакуювали майже 20 тисяч людей.