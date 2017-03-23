В МВФ висловили сподівання, що скоро оголосять нову дату розгляду траншу для України

У Міжнародному валютному фонді висловили сподівання, що нову дату засідання Ради директорів, що має розглянути надання Україні чергового траншу позики, оголосять найближчим часом.

«Ми очікуємо оголосити нову дату засідання Ради директорів невдовзі. Тут немає нічого незвичайного – в тому, що ми відклали дату засідання», – сказав на прес-конференції у Вашингтоні речник МВФ Джеррі Райс.

«Запланована зустріч стосовно третього перегляду нашої домовленості про позику з Україною була відкладена, щоб дати нашим працівникам час оцінити наслідки різноманітних подій останнього часу на програму співпраці. Можу тільки сказати, що конструктивні дискусії між працівниками МВФ і владою України тривають», – сказав речник.

За його словами, ці дискусії, що відбулися останніми днями, дуже конструктивні.

«Я думаю, це природно – у випадках, коли відбуваються різні події, ми беремо перерву для оцінки», – сказав він.

При цьому на запитання кореспондента російського агентства «ТАСС», чи мається на увазі під «подіями» блокада окупованої частини Донбасу, речник не дав відповіді.

Райс також сказав, що не має інформації про можливість того, щоб в МВФ тепер розглядали нові умови надання траншу чи його нову суму.

Наразі в попередньому плані роботи Ради директорів МВФ, що оголошується лише на найближчі сім днів, питання України немає. При цьому там наголошено, що цей графік може бути змінений і що остаточно теми засідань узгоджуються, як правило, вже в день перед засіданням.

У понеділок з’ясувалося, що запланований було на цей день розгляд питання про новий транш позики для України, що планувався в сумі 1 мільярда доларів, на засіданні Ради директорів МВФ зник із порядку денного. В Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях. Президент України Петро Порошенко заявив, що Міжнародний валютний фонд відтермінував питання про черговий транш кредиту для України через «наслідки блокади» на Донбасі. Національний банк України оновив макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО на позачерговому засіданні комітету НБУ з монетарної політики, щоб передати оновлені макропрогнози МВФ.