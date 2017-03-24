Правозахисники у Білорусі заявляють про ув’язнення близько 130 активістів

Білоруська правозахисна організація «Весна» повідомляє, що близько 130 активістів, які протестували проти так званого «податку на дармоїдство», отримали терміни ув’язнення до 15 днів і не зможуть взяти участь у нових акціях 25 березня.

Як повідомили правозахисники 24 березня, ще декілька судів над активістами тривають і відкладені.

25 березня – це неофіційне свято – День волі з нагоди річниці проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки. У цей день очікують масових акцій у Мінську й інших містах країни.

Тисячі людей вийшли на вулиці різних міст Білорусі впродовж останніх тижнів на знак протесту проти непопулярних змін до трудового законодавства, які передбачив указ Лукашенка. Протестувальники незадоволені запровадженням податку щодо «дармоїдів», тобто безробітних. Виступи, які мають назву «марші недармоїдів», стали найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями.

Протести тривають, попри рішення Лукашенка відкласти запровадження законодавчих змін. Понад 150 учасників протесту були заарештовані по всій Білорусі з 1 березня.

Крім того, 21 березня Лукашенко заявив про затримання за підозрою в плануванні провокацій 20 бойовиків, які, за його словами, тренувалися у таборах на території Білорусі, а також, «ймовірно», Україні, Литві і Польщі. 23 березня білоруська служба безпеки КДБ заявила, що число арештованих за звинуваченням у плануванні збройних заворушень зросло до 26.

Активісти, опозиційні групи в Білорусі, а також представники влади України і Литви відкинули заяви Лукашенка, назвавши їх безпідставними.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, придушив за час свого правління опозицію і незалежні засоби інформації.