Нацрада: за недотримання мовних квот 10 радіостанцій оштрафували на 579 тисяч гривень

Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський заявляє, що Нацрада оштрафувала 10 радіостанцій за порушення закону про квоти на пісні українською мовою на 579 тисяч гривень.
На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив інфографіку із динамікою виконання 14 загальнонаціональними радіостанціями квот на українські пісні (державною мовою) за листопад 2016 року – січень 2017-го (результати добових моніторингів ефірів).
Згідно з цими даними, станом на січень 2017 року загальнонаціональні радіостанції виконували квоти на пісні українською мовою. При цьому у листопаді порушення були зафіксовані на «Радіо Шансон», «Kiss FM» і «Ретро FM».
«Три хвилі моніторингу проведено, готується наступна. Також у найближчий час буде опубліковано результати моніторингів по регіонах, які були здійснені представниками Національної ради», – написав Костинський.
Напередодні в ефірі Радіо Свобода Костинський заявив, що після ухвалення закону про квоти на пісні і ведення програм українською мовою в Україні з’явилися щонайменше дві радіостанції зі стовідсотковим україномовним контентом: «Країна ФМ» і «Радіо 1».
У червні 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає, що пісні українською мовою мають складати в ефірі не менше ніж 35% від загального обсягу. Упродовж першого року з моменту набрання законом чинності квота становить 25%, протягом другого – 30% і з третього – 35%.
За невиконання закону телерадіоорганізація, яка здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від загальної суми ліцензійного збору відповідно до ліцензії на мовлення.
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