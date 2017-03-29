Порошенко доручив посилити охорону дипустанов і консульств в Україні

Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону іноземних дипломатичних і консульських установ в Украïні, повідомляє речник голови держави Святослав Цеголко.

За його словами, такий крок покликаний запобігти можливим провокаціям.

Заява з’явилася після нападу в ніч на 29 березня на Генеральне консульство Польщі в Луцьку, яке невідомі обстріляли, за попередніми даними, з гранатомета. Через обстріл пошкоджений дах і розбите вікно. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало 29 березня посла України у Варшаві Андрія Дещицю через напад.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.

Служба безпеки України повідомила, що слідство розглядає декілька версій вибуху в будівлі генерального консульства Польщі в Луцьку, серед них і терористичний акт. Крім того, в СБУ заявили, що напад міг бути вигідним Росії, і висловили сподівання, що «такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським і польським народами».