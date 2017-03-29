Порошенко пропонує залучити польських слідчих до розслідування нападу на консульство в Луцьку

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови із польським колегою Анджеєм Дудою запропонував залучити фахівців із Польщі до розслідування обстрілу будівлі польського Генконсульства в Луцьку.

Як повідомляє прес-служба українського президента 29 березня, він також засудив напад і назвав його «брутальним і цинічним».

«Українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому», – сказав президент.

Він додав, що доручив посилити охорону не тільки дипломатичних представництв в Україні, а й місць історичної пам’яті.

Як повідомляє прес-служба президента, лідери двох держав погодились, що жодні провокації не повинні впливати на дружні польсько-українські відносини. Крім того, Порошенко і Дуда домовилися продовжити контакти на найвищому рівні, йдеться в повідомленні.

Через обстріл, що стався в ніч на 29 березня, був пошкоджений дах і розбите вікно будівлі. На момент вибуху в приміщенні нікого не було, ніхто не постраждав.

Управління Служби безпеки у Волинській області порушило справу за статтею «теракт» через обстріл будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку. Як заявив керівник управління Юрій Фелонюк, будівлю обстріляли з гранатомету РПГ-26. Крім того, в СБУ заявили, що напад міг бути вигідним Росії, і висловили сподівання, що «такі дії агресора не зможуть вплинути на взаємовідносини між дружніми українським і польським народами».

Міністерство закордонних справ Польщі викликало 29 березня посла України у Варшаві Андрія Дещицю через напад.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що обурений провокацією проти Генерального консульства Польщі.