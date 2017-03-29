МВС посилює безпеку диппредставництв

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє про посилення безпеки дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні.

«Зокрема, для уникнення провокацій антидержавних сил керованих агресором, Національна гвардія спільно з підрозділами Національної поліції збільшила кількість нарядів, які несуть службу на маршрутах, розташованих поблизу дипломатичних об’єктів», – повідомляє прес-служба МВС.

За повідомленням, у військових частинах Нацгвардії приведені у готовність резерви, які надають допомогу підрозділам охорони дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні.

«Основні зусилля особового складу, який залучається до охорони об’єктів, спрямовані на попередження та припинення можливих терористичних загроз, протиправних дій, порушень громадського порядку поблизу дипломатичних представництв», – додали в міністерстві.

Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону диппредставництв в Україні після нападу в ніч на 29 березня на Генконсульство Польщі в Луцьку. Невідомі обстріляли будівлю з РПГ, ніхто не постраждав.

Правоохоронці порушили справу за статтею «теракт».