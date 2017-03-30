СБУ пропонує 25 тисяч гривень за інформацію про обстріл генконсульства Польщі в Луцьку

Служба безпеки України пропонує винагороду в розмірі 25 тисяч гривень за інформацію про обстріли Генерального консульства Польщі в Луцьку, повідомляє прес-центр СБУ.

У відомстві просять всіх, хто має «корисну для слідства інформацію» про вибух 29 березня, звертатися до управління СБУ у Волинській області.

У ніч на 29 березня в Луцьку невідомі з РПГ обстріляли будівлю Генерального консульства Польщі. Ніхто не постраждав, будівля пошкоджена.

У СБУ порушила справу за статтею «теракт» і заявили, що в нападі могла бути зацікавлена Росія.

Президент України Петро Порошенко доручив посилити охорону всіх іноземних представництв.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що тимчасово зупиняє роботу своїх консульських установ в Україні.