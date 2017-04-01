Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі – Муженко

Події останніх двох тижнів свідчать про підготовку Росії до початку активізації бойових дій на Донбасі, заявив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. Про це він написав у Twitter.

У штабі АТО повідомляють, що за минулу добу на Донбасі поранено десятьох українських воїнів, зафіксовано 94 обстріли позицій Збройних сил України переважно із важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» у свою чергу також заявили про обстріли їхніх позицій з боку українських військових.

За останніми даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, поранені понад 22 тисячі серед українських військових, цивільних осіб та сепаратистів.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму.Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».