Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
04 Квітень 2017, Київ 18:31
Новини | Події

«Укрзалізниця» має пояснити туалети на мільйон – Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян закликав представників «Укрзалізниці» пояснити, чому так сформовані лоти на Prozorro

Міністр інфраструктури Володимир Омелян закликав представників «Укрзалізниці» пояснити, чому так сформовані лоти на Prozorro

Дивитись коментарі

«Укрзалізниця» зобов’язана пояснити суспільству, на чому формується ціна на закупівлю обладнання для туалетів у потягах, чому ці лоти сформовані саме таким чином, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час інтернет-конференції у ЛігаБізнесІнформ.

«Я вважаю, що ціна необґрунтована. Моє особисте переконання», – сказав міністр.

В «Укрзалізниці» наразі пообіцяли Радіо Свобода прокоментувати це питання пізніше.

Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн гривень, повідомили «Наші гроші», посилаючись на дані системи Prozorro. Зокрема, йдеться у повідомленні, планують закупити 250 комплектів туалетів на 1,08 мільйонів гривень, За підрахунками журналістів, орієнтована вартість одного туалету в доларовому еквіваленті – 40 тисяч.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG