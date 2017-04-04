«Укрзалізниця» має пояснити туалети на мільйон – Омелян

«Укрзалізниця» зобов’язана пояснити суспільству, на чому формується ціна на закупівлю обладнання для туалетів у потягах, чому ці лоти сформовані саме таким чином, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час інтернет-конференції у ЛігаБізнесІнформ.

«Я вважаю, що ціна необґрунтована. Моє особисте переконання», – сказав міністр.

В «Укрзалізниці» наразі пообіцяли Радіо Свобода прокоментувати це питання пізніше.

Філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця" 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн гривень, повідомили «Наші гроші», посилаючись на дані системи Prozorro. Зокрема, йдеться у повідомленні, планують закупити 250 комплектів туалетів на 1,08 мільйонів гривень, За підрахунками журналістів, орієнтована вартість одного туалету в доларовому еквіваленті – 40 тисяч.