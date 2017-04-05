«Укрзалізниця» пояснила «туалети на мільйон»

Очікувана вартість обладнання для туалетів для плацкартних вагонів у майже 270 мільйонів гривень вказана на основі моніторингу цінових пропозицій виробників, заявили представники «Укрзалізниці», коментуючи звинувачення у ймовірному завищенні ціни.

«Туалетні комплекси закритого типу – це екологічні системи, які складаються з багатьох елементів. Актуальні ринкові ціни наразі увиробників: ТОВ «МДС» – 1068,5 тисяч гривень з ПДВ, ТОВ «НВП «Ріст» – 1207 тисяч гривень з ПДВ, ПЕСА «Бидгощ» – 1290 тис. грн з ПДВ.Аналоги іноземного виробництва коштують в середньому 1,3 млн грн. Остаточна вартість предмету закупівлі буде визначена після проведення аукціону з його переможцем та проведення роботи зі зниження вартості предмету закупівлі», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

В «Укрзалізниці» зазначили, що нижча ціна не дозволила провести закупівлю таких туалетів для купейних вагонів минулого року – до торгів не долучилась достатня кількість учасників.

4 квітня пояснити, чим зумовлена висока вартість туалетів, «Укрзалізницю» закликав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 30 березня оголосила тендер на закупівлю запасних частин пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 мільйонів гривень, повідомило видання «Наші гроші», посилаючись на дані системи Prozorro. Зокрема, мовиться у повідомленні, планують закупити 250 комплектів туалетів на 1,08 мільйонів гривень. За підрахунками журналістів, орієнтована вартість одного туалету в доларовому еквіваленті – 40 тисяч.