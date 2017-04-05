Держдума Росії відмовилася перевіряти можливу корупцію прем’єр-міністра

Державна дума Росії відмовилася просити у правоохоронців інформацію, необхідну для перевірки тверджень із розслідування Фонду боротьби з корупцією опозиційного діяча Олексія Навального про можливі корупційні дії прем’єр-міністра країни Дмитра Медведєва.

Голова комітету нижньої палати російського парламенту з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов, виступаючи на сесійному засіданні, заявив, що розслідування Олексія Навального «не мають нічого спільного з істиною і тим більше з боротьбою з корупцією», а дані цих розслідувань є «симбіозом бруду, фантазії, постановок трюків і фальсифікацій із яскраво помітним політично-провокаційним підтекстом».

Натомість Держдума вирішила просити в Генеральної прокуратури Росії інформацію про можливі корупційні зв’язки свого колишнього депутата, небіжчика Дениса Вороненкова, який утік до України і був убитий 23 березня в Києві. Підставою для цього стали деякі публікації про нього в російських засобах інформації.

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального ще 2 березня оприлюднив розслідування про незадекларовану нерухомість Дмитра Медведєва в Росії і за її межами. 26 травня по всій Росії пройшли антикорупційні акції протесту, учасники яких вимагали від прем’єра відповісти на висунені йому звинувачення. Сам Медведєв уперше прокоментував їх тільки у вівторок, 4 квітня, назвавши матеріали розслідування «нісенітницею і папірчиками».