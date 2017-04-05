У Вашингтоні і Москві повідомили про візит держсекретаря США до Росії наступного тижня

У Вашингтоні і Москві повідомили, що анонсований раніше візит державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Росії відбудеться наступного тижня, але навели дещо різні дати.

У Міністерстві закордонних справ Росії повідомили, що Тіллерсон відвідає Москву з робочим візитом 11–12 квітня. В Державному департаменті США заявили, що держсекретар відвідає Росію 12 квітня.

Обидві сторони повідомили, що серед тем переговорів Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова буде, серед іншого, становище в Україні.

При цьому в Росії наголосили, що Москва зробить наголос на «необхідність виконання Києвом своїх обов’язків за мінськими домовленостями», нічого не згадавши про виконання таких обов’язків Москвою.

У США ж заявили, що однією з цілей візиту держсекретаря є донести до Москви погляди Вашингтона на подальші кроки для реалізації мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу.

Темами розмови будуть також двосторонні відносини, боротьба з тероризмом, урегулювання сирійського та інших конфліктів чи становище на Корейському півострові.

За повідомленнями, Тіллерсон має зустрітися, крім Лаврова, і з іншими російськими посадовцями.

Наразі не відомо, чи може відбутися зустріч держсекретаря США і з президентом Росії Володимиром Путіним.

Двоє сенаторів США, республіканець Марко Рубіо і демократ Джин Шагін, звернулися до Рекса Тіллерсона з листом із закликом зустрітися в перебігу візиту до Росії і з представниками російського громадянського суспільства.

Напередодні відвідин Росії Тіллерсон візьме участь у зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи», що відбудеться в Італії.

Про цей візит державного секретаря США до Росії 12 квітня агентства повідомляли з Вашингтона з посиланням на неназваних американських посадовців іще понад два тижні тому, але ще в середу вранці Росія не підтверджувала його. Обидва офіційні оголошення про нього, у Вашингтоні і в Москві, пролунали нині майже одночасно.

Тіллерсон уже зустрічався з Лавровим 16 лютого під час зустрічі голів зовнішньополітичних відомств «Групи двадцяти» в Німеччині й тоді наголосив, що Росія мусить виконувати свої зобов’язання щодо України за мінськими домовленостями і піти на деескалацію насильства на Донбасі, якщо вона хоче сподіватися на співпрацю з Вашингтоном.