Європарламент пригрозив Білорусі санкціями через нещодавні масові затримання

Європейський парламент в ухваленій 6 квітня резолюції пригрозив Білорусі новими обмежувальними заходами у разі, якщо не буде проведене «детальне і незалежне розслідування» у справі нещодавніх масових затримань демонстрантів.

Європарламент нагадує, що ЄС скасував більшість обмежувальних заходів проти білоруських чиновників в лютому 2016 року «як жест доброї волі, щоб заохочувати Білорусь поліпшити ситуацію з правами людини, демократією і верховенством права».

У резолюції європарламентарі засуджують «розгін мирних протестувальників» на масових акціях у Білорусі, зокрема в День волі 25 березня, коли сили безпеки атакували і били протестувальників і затримали сотні людей, зокрема білоруських й іноземних журналістів, які висвітлювали подію.

Європарламентарі висловили занепокоєння «новою хвилею репресій» у Білорусі, зокрема рейди проти громадських організацій і «превентивні» арешти представників опозиції напередодні протестів.

У резолюції владу Білорусі закликають звільнити усіх, хто був затриманий у ході протестів, припинити переслідування незалежних ЗМІ і представників громадянського суспільства, а також дати змогу громадським організаціям нормально працювати.

Люди в Білорусі протестували проти податку, запровадженого урядом президента Олександра Лукашенка щодо безробітних. Це спричинило масові арешти десятків демонстрантів і активістів 25 березня і серію поодиноких арештів упродовж кількох тижнів перед цією датою.

25–26 березня у Мінську та інших містах Білорусі міліція розігнала антиурядові зібрання, більше ніж тисячу людей арештували, близько сотні – засудили до штрафів та арештів.