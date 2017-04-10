Росія: опозиціонер Навальний вийшов з тюрми після 15-денного арешту

У Росії вийшов з в’язниці опозиціонер Олексій Навальний – після 15 діб арешту.

Навального затримали 26 березня на початку антиурядової акції в Москві. 27 березня Тверський районний суд Москви заарештував Навального на 15 діб за звинуваченням в непокорі вимогам співробітника поліції. Опозиціонера також оштрафували на 20 тисяч рублів (350 доларів) у справі про організацію незаконного мітингу.

Сам Навальний заявив, що не чинив опору при затриманні, не знайомий з матеріалами справи і не підписував протокол. Захист політика оскаржив вирок, але апеляційний суд підтвердив висновок суду попередньої інстанції.

На початку березня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливої причетності до корупції. Прем'єр-міністр Росії не відреагував на звинувачення опозиціонера, через що Навальний закликав своїх прихильників по всій Росії 26 березня вийти на антикорупційні мітинги. Акції відбулися в десятках міст Росії, у них взяли участь десятки тисяч людей. Лише у Москві поліція затримала понад тисячу людей.