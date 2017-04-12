НБУ заявляє про отримання документів щодо продажу української «дочки» «Сбербанку»

Національний банк України отримав документи на погодження продажу української «дочки» «Сбербанку», повідомилиРадіо Свобода у прес-службі НБУ.

За повідомленням, згідно з документами, що надійшли 10 квітня, інвестором виступає громадянин Великої Британії й Росії Саїд Гуцерієв, що має намір придбати 77,5% акцій фінустанови.

«Водночас, як вбачається з поданого у складі пакета документів схематичного зображення структури власності, яку матиме ПАТ «Сбербанк» у разі набуття інвестором істотної участі, найближчим часом також очікується подання пакета документів від ще одного інвестора – АТ «Норвік Банка» [JSC «Norvik Banka»], яке має намір придбати 22,5% акцій ПАТ «Сбербанк», – додали в НБУ.

Отримані від Гуцерієва документи зареєстровані і перебувають на опрацюванні, додали в Нацбанку і повідомили, що, за законом, їх розглянуть протягом трьох місяців з часу надходження повного пакета документів. За цей час НБУ має перевірити відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим у нормативно-правових актах Національного банку України, його фінансовий стан і джерела походження коштів.

Національний банк України за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні, зокрема і щодо «Сбербанку».

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку. 27 березня російський «Сбербанк» повідомив про продаж своїх філій в Україні.

Представники «Національного корпусу» блокують роботу відділень «Сбербанку» в кількох містах України, вимагаючи припинення діяльності російських підприємств в Україні.