Онищенко заявив, що отримав «статус політбіженця» в ЄС

Народний депутат України Олександр Онищенко, який переховується від правосуддя в так званій «газовій справі» за кордоном України, заявив, що отримав статус «політичного біженця» в одній із країн Європейського союзу, та ніяких підтверджень цього наразі немає.

«Моя справа в Європі визнана політичною. Міністерство закордонних справ однієї з європейських держав надало мені документ зі статусом політбіженця. Це означає, що я і всі члени моєї сім’ї перебувають під захистом ЄС», – стверджував Онищенко в інтерв’ю телеканалові «Еспресо.TV».

Раніше в середу в Національному антикорупційному бюро України повідомили, що направили до Генеральної прокуратури України повний пакет документів для екстрадиції Інеси Кадирової, матері Олександра Онищенка, затриманої в Іспанії. Як повідомило НАБУ у фейсбуці, тепер ГПУ має передати ці документи компетентним органам Іспанії для початку процедури екстрадиції Кадирової, громадянки України, за версією слідства – співорганізатора так званої «газової схеми», внаслідок якої інтересам держави завдано збитків на суму близько 3 мільярдів гривень.

Інесу Кадирову було оголошено в міжнародний розшук влітку 2016 року. 30 березня цього року стало відомо про її затримання в Іспанії. Жінка підозрюється, зокрема, у створенні злочинної організації, розтраті майна в особливо великих розмірах та фіктивному підприємництві. Тоді сам Онищенко заявляв журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», що перебуває в Іспанії разом із матір’ю.

15 червня 2016 року НАБУ та Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 мільярди гривень унаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених із ПАТ «Укргазвидобування». Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу є депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко. Сам він заперечує свою причетність до цього і називає порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності, та якраз перед цим він виїхав із України. Наприкінці липня депутат повідомляв, що перебуває у Лондоні, але зазначив, що не має наміру просити там про політичний притулок. На допит до НАБУ до Києва на початку серпня він не прибув.