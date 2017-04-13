Філіпчук: буду звертатися до суду через дії силовиків у Центрі перспективних досліджень

Керівник Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Філіпчук заявляє, що звернеться до суду через дії силовиків у центрі.

«Звичайно, я звернуся до суду… Було завдано шкоди моєму здоров’ю, глибокого стресу всьому колективу…», – заявив він.

«Нам показали документи щодо причин обшуку. У документах було зазначено, що це є результатом здійснення мною і нашим центром аналітичної роботи щодо мирного врегулювання на сході України, що, на думку судді і прокуратури, підбурює суспільство, а також було пов’язано з нашою роботою з Артеменком… провадження щодо Артеменка, а не стосовно безпосередньо нас», – повідомив керівник центру.

Слідчі дії Філіпчук назвав «чистою політичною репресією».

Раніше сьогодні стало відомо про проведення обшуку в Центрі перспективних досліджень. Згодом у прокуратурі Криму Радіо Свобода підтвердили, що обшук у Міжнародному центрі перспективних досліджень (МЦПД) проводиться в рамках справи щодо заяв народного депутата Андрія Артеменка, депутат користувався послугами центру.

19 лютого видання The New York Times повідомило, що член фракції Радикальної партії Олега Ляшка Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією радникові президента США Майклові Флінну незадовго до його відставки. Цей план, зокрема, передбачав проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на термін від 50 до 100 років, а також передбачав виведення російських військ з території України. За даними видання, цей план отримав підтримку в Москві.

Артеменка відтак вилучили з фракції Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді.

Після заяв Артеменка прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження про держзраду.

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