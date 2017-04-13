У Києві висловили протест через нові затримання кримських татар в окупованому Криму

У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест у зв’язку з затриманням російськими силовиками в окупованому Криму ще восьми кримських татар, які в Києві назвали черговими фактами порушення прав людини. МЗС вимагає від російської сторони негайно звільнити затриманих, мовиться в заяві.

«Закликаємо іноземних партнерів посилити тиск на Росію з метою припинення політичних переслідувань й інших порушень прав людини в окупованому Криму», – заявили в МЗС.

У заяві нагадано, що раніше в четвер у Бахчисараї, як заявили в міністерстві, «представниками репресивних органів за надуманими підставами затримано вісім громадян України кримськотатарського походження, в тому числі і з застосуванням сили».

Двом українським громадянам – Сейдаметові Мустафаєву і Мідатові Муждабаєву, житло яких обшукали, – інкримінується стаття 20.3 Кодексу про адміністративні порушення Росії (пропаганда або публічна демонстрація атрибутики або символіки екстремістських організацій). Ще шістьох громадян, які стали свідками незаконних обшуків, звинувачують з статтею 20.2 КпАП Росії (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

«Розцінюємо такі дії як елементи посилення політики залякування, яку російська окупаційна влада послідовно проводить із метою знищення інакомислення і опозиції незаконній окупації», – наголосили в Києві.

Раніше в четвер прокуратура Криму, яка працює при Генеральній прокуратурі України, відкрила кримінальне провадження через проведені в окупованому Криму обшуки і затримання за статтями «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» і «порушення недоторканності житла» Кримінального кодексу України.

У Бахчисараї вранці в середу російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар. Очевидці повідомляли про застосування сили з боку силовиків і звуки пострілів. Згодом у підконтрольному Кремлеві управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії в окупованому Криму заявили, що проводять «планові заходи» для затримання учасників забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір» – цю російську заборону Москва намагається насадити і в українському Криму.

Після окупації Криму на півострові почастішали масові обшуки та інші переслідування щодо незалежних журналістів, кримських активістів, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із організацією «Хізб ут-Тахрір».