У Росії опозиціонера Мальцева арештували на 15 діб

Суд у столиці Росії Москві ухвалив арештувати опозиціонера В’ячеслава Мальцева на 15 діб. Підставою Тверський суд визнав «непідкорення вимогам працівників поліції», повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Мальцев заперечив, що чинив поліції спротив під час акції протесту проти корупції 26 березня в Москві. За його словами, в той час він просто гуляв по вулиці, де відбувалася акція.

Його адвокат Сергій Бадамшин пообіцяв оскаржити рішення суду.

Опозиціонера затримали в четвер у нього вдома в місті Саратові й доставили до Москви. Тоді повідомляли, що його затримання і обшук у його помешканні були пов’язані з розслідуванням кримінальної справи про напад на поліцію під час акції в Москві 26 березня, але врешті на нього лише склали адміністративний протокол про непокору поліції.

У четвер у Москві взяли під досудовий арешт на два місяці ще чотирьох учасників акції 26 березня, яких звинувачують за кримінальними статтями про хуліганство, замах на життя працівника поліції чи застосування насильства до представників влади.

26 березня в Москві і ще в десятках міст Росії пройшли акції протесту проти корупції в найвищих колах влади країни. По всій країні затримали близько півтори тисячі людей.