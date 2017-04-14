У Росії почалася зустріч на тему примирення в Афганістані, бойкотована США

У Росії почалася зустріч із участю чільних дипломатів Афганістану, Китаю і низки середньоазійських країн, метою якої є досягти миру в Афганістані і яку бойкотують Сполучені Штати Америки.

Як заявило Міністерство закордонних справ Росії, в зустрічі також беруть участь представники Індії, Ірану і Пакистану.

У заяві афганський ісламістський рух «Талібан», що є найпотужнішим супротивником влади країни, закликано припинити бойові дії і піти на прямий діалог зі владою Афганістану.

Росія запрошувала до участі в зустрічі і США, але Вашингтон відмовився, заявивши, що мета зустрічі неясна.

Як заявили в Державному департаменті США, виглядає, що метою зустрічі є «одностороннє намагання Росії нав’язати свій вплив у регіоні».

Речник Держдепартаменту Марк Тонер при цьому додав, що США планують і далі працювати з Росією та іншими регіональними гравцями з метою зміцнити діалог щодо Афганістану.

Росія вже влаштовувала схожі консультації щодо Афганістану у грудні минулого року з участю дипломатів самої Росії, Пакистану й Китаю, щоб обговорити початок процесу національного примирення в Афганістані. В середині лютого формат таких консультацій розширили, залучивши до них представників Афганістану, Ірану й Індії.