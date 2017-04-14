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14 Квітень 2017, Київ 23:43
Новини | Події

«Батьківщина» зареєструвала проект постанови про визнання діяльності уряду Гройсмана незадовільною

Володимир Гройсман та урядовці у Верховній Раді, архівне фото

Парламентська фракція «Батьківщина» зареєструвала проект постанови про відхилення звіту Кабміну та визнання діяльності уряду Володимира Гройсмана незадовільною.

Проект відповідної постанови опубліковано сьогодні на сайті Верховної Ради.

Як переконані у «Батьківщині», звіт Володимира Гройсмана про річну діяльність його уряду свідчить, що «реформи, про які каже прем’єр, виконуються не в інтересах людей, а винятково правлячих кланів».

У лютому представники «Батьківщини» зареєструвала проект постанови про відставку Гройсмана, проте через кілька годин дані про цей проект постанови зникли з сайту парламенту.

Нинішній склад уряду на чолі з колишнім спікером парламенту Володимиром Гройсманом затвердили 14 квітня 2016 року. Річний імунітет уряду закінчується 14 квітня. Після цього у Ради з’явиться можливість відправити Кабмін у відставку, висловивши вотум недовіри.

Звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят. Відповідно до календарного плану, наступне засідання парламенту заплановане на 16 травня.

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