Протестувальники у США вимагали оприлюднити податкові декларації Трампа

Тисячі людей у Сполучених Штатах вийшли на марші протесту «Tax Day» («День податків») з вимогою змусити президента Дональда Трампа оприлюднити його федеральні податкові декларації.

15 квітня демонстрації відбулися у десятках міст по всій території США, вони збіглись зі щорічним терміном подання американцями своїх податкових декларацій до федерального уряду.

Трамп був першим кандидатом від великої політичної партії США за більш як 40 років, який не оприлюднив своєї податкової декларації під час виборчої кампанії минулого року.

Немає строгої вимоги, щоб кандидати оприлюднювали свої декларації, але його критики кажуть, що це є свідченням того, що він щось приховує.

Демонстрації стали останніми у цілій низці протестів, організованих демократами, трудовими колективами, жіночими та іншими організаціями, які критикують Трампа і його політику.

Так, масові демонстрації 21 січня, на наступний день після офіційного вступу Дональда Трампа на посаду президента, відбулися на вулицях Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса та інших міст.