Що змінить поява Антикорупційного суду?

І що це?

Антикорупційний суд – це окремий орган; суд, в якому мають розглядати справи топ-корупції.

«Ідея: створити один суд, єдиний для всієї країни, добрати туди суддів з особливими гарантіями незалежності, зробити цей суд точкою очищення як всієї чиновницької системи, так і судової системи в подальшому», – зазначає Анастасія Красносільська.

Це має бути один суд з юрисдикцією по всій країні, розташований в Києві, додає вона.

«Достатньо одного суду в Києві для топ-корупції, адже в нас не так багато справ з топ-корупції на рік, це може бути 200 справ – з цим впорається один суд».