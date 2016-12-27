Радіо Свобода Daily: бойовики кажуть, що готові віддати Савченко двох полонянок

В Україні продовжують формувати нові партії – сьогодні свій проект пообіцяла представити народний депутат Надія Савченко, яку нещодавно виключили із фракції «Батьківщина», а близько місяця тому про створення проекту «Рух нових сил» оголосив колишній президент Грузії та екс-очільник Одеської обладміністрації Міхеїл Саакашвілі. Політологи говорять, що такі політичні проекти з одним яскравим лідером не відрізняються від вже існуючих партій чи блоків, але мають непогані шанси на виборах.

Увагу до Надії Савченко загострює ще одна новина, адже сепаратисти з угруповань «ДНР» і «ЛНР» заявили про намір передати їй двох полонених. «Як жест доброї волі напередодні Нового року і Різдва ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, в надії активізувати процес звільнення з полону наших громадян», – йдеться в заяві лідерів угруповань «ДНР» і «ЛНР» Олександра Захарченка та Ігоря Плотницького. Сама Савченко ще цієї інформації не підтвердила. Українська сторона на мінських переговорах, у рамках яких обговорюється звільнення незаконно затриманих, раніше спростувала, що Савченко має до цього процесу якийсь стосунок. Тим часом ветерани антитерористичної операції на Донбасі вже заявили про початок блокування окупованих територій Донбасу. Акція буде безстроковою, «доки не відпустять наших хлопців», пояснили вони.

За офіційними повідомленнями, уламки літака Ту-154, який розбився напередодні в Чорному морі неподалік від аеропорту Сочі, нарешті знайдено. Серед найімовірніших причин падіння офіційні особи, як і раніше, називають технічну несправність або помилку пілотування. Проте експерти, опитані Радіо Свобода, вважають, що версію теракту виключати рано, і в будь-якому разі загиблих в катастрофі людей потрібно вважати черговими жертвами російської військової операції в Сирії.

Наймасштабніше антикорупційне зібрання світу – Міжнародна антикорупційна конференція – відбулося в Панамі. Ця країна у 2016 році стала епіцентром гучного скандалу через витік величезного масиву даних панамської юридичної фірми «Моссак Фонсека». Журналісти «Схем» побували на конференції, поспілкувались з людьми, що опублікували «панамські папери» у своїх країнах, і навіть знайшли офіс скандальної фірми. Ось відео з поїздки.

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Підбивайте свої підсумки цього року й не бійтесь планувати грандіозне на наступний!

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