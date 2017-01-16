Новоизбранный президент США Дональд Трамп в интервью лондонской Times заявил, что Соединенные Штаты могут отменить некоторые санкции против России, если с президентом Путиным удастся договориться о значительном сокращении ядерных вооружений. Но насколько реальна ядерная угроза со стороны России сегодня? И актуален ли вопрос ядерного сдерживания и разоружения в век цифровых технологий.

По мнению эксперта по безопасности Юрий Костюченко, российский ядерный потенциал уже сейчас меньший, чем заявленный.

«Более 20 лет – со времен встречи в Рейкьявике – сокращался глобальный ядерный потенциал. Это происходило ценой демонтажа Варшавского блока и коллапса советской империи. Сейчас же важным остается вопрос, насколько Россия способна поддерживать свой ядерный потенциал. На сегодня у России есть более 1400 ядерных боеголовок, которые находятся в исправном техническом состоянии и более 2000, которые выведены из строя и находятся на хранении. Сколько из них находится в рабочем состоянии, сказать достаточно сложно. Предположительно что-то около 700. Однако, для того чтобы реально быть угрозой, нужно иметь достаточно средств доставки. А вот с этим у России проблемы и их намного меньше – около 300», – считает Костюченко.

По словам Костюченка, этого не достаточно, чтобы быть достаточной угрозой для США, с учетом средств ПРО. Однако, при этом, этого вполне достаточно для того, чтобы быть глобальной ядерной угрозой.

Сама Россия не знает реального состояния своих ядерных арсеналов. Но существует угроза передачи ядерных технологий в руки террористов

«Абсолютно очевидно, что сейчас нужно предпринимать шаги для ядерного разоружения. Важно, что ни мы, ни сама Россия не знают реального состояния своих ядерных арсеналов. Но существует угроза передачи ядерных технологий в руки, условно, террористов. Или режимов, которые непредсказуемы. А их в мире становится все больше и такие риски есть. Какую роль может в этом сыграть деградирующая российская экономика и их непредсказуемый режим, сказать сложно. Однако угроза этого высока», – говорит он.

Российский военный аналитик Павел Фельгенгауер считает, что реального использования ядерного оружия не стоит ожидать ни от России, ни от США.

Российский ядерный потенциал гораздо меньше, чем по справке. Это оружие не для использования, а для сдерживания

«Проверять выйдут ли все ракеты из подземных шахт, подводных лодок, наземных носителей, можно только в случае глобальной ядерной войны. Но вряд ли кто-либо в здравом уме будет рисковать этим, исходя из того, что российский ядерный потенциал гораздо меньше, чем по справке. Свою сдерживающую роль он несомненно играет, это оружие не для использования, а для сдерживания. Значит к нему и требования довольно своеобразные. Поскольку по настоящему даже во времена Холодной войны не планировали его реальное использование», – говорит он.

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