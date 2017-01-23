У Росії готові терпіти нас тільки як «трішки інших росіян» – Євген Дикий

Угруповання «ДНР» організувало масові курси «російської словесності» у окупованому Донецьку. Відвідують ці курси викладачі української мови, що залишилися на підконтрольній окупантам території, а проводять їх викладачі російської. Нині у місцевих школах практично припинили викладання української, розповідають учні та вчителі. Тож викладачі української мови не мають іншого виходу крім, як перекваліфікуватися на російську мову. Для чого окупаційна адмінстрація Донецька знищує українську мову в освіті?

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Вчителів української мови та літератури, які залишилися на території, підконтрольній угрупованню «ДНР», так звані влада зобов’язала у 2017 році пройти профпідготовку з викладання російської мови та літератури. Відмовитися можна, але доведеться шукати нову роботу. Тому, як розповіла вчитель української мови з Донецька Вікторія (ім’я змінено з міркувань безпеки – ред.), у вчителів, що хочуть далі працювати у школах, немає іншого виходу, окрім як йти на ці курси.

«У колишньому Інституті післядипломної освіти вчителів (він зараз називається по-іншому – Республіканський інститут або щось на зразок цього) колишні вчителі української мови проходять перекваліфікацію, їм дають дипломи з грифом «ДНР» і вони мають право викладати російську мову. Тому що російської мови в 7 класі 6 годин, а української – півгодини. Тому вчителі проходять ці курси, щоб не втратити роботу», – розповідає вона.

Цікаво те, що, за словами вчителя, на так званих курсах для вчителів відбуваються конфлікти на ідеологічній основі.

«З цими викладачами з кафедр російської мови і літератури зіштовхуються на ідеологічному ґрунті. Адже вони говорять, що такої держави, як Україна, немає, а українська література і фольклор – щось другорядне», – каже Вікторія.

Згідно із заявою так званого «міністерства освіти «ДНР», перепідготовку вже почала перша група з 120 осіб, плануються ще дві такі групи. Раніше так звана «міністр освіти «ДНР»» Лариса Полякова вже заявляла, що українська мова виключена з іспитів на підконтрольній угрупованню території.

Варто зазначити, що угруповання «ДНР» заявляє, що на підконтрольній їй території існує дві «державні мови» – російська та українська. При цьому де-факто українська мова витіснена абсолютно з усіх сфер життя.

У мовному питання Росія продовжує імперську практику – експерти

Експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий вважає, що те, що відбувається, є продовженням російської імперської політики, яка склалася вже століттями.

«Це продовження досвіду, який йде ще з Валуєвського указу, Емського указу, згадаємо сталінську русифікацію, а вже у часи мого дитинства відбувалася хвиля русифікації, яку робив товариш Щербицький. Почнемо з того, що поняття влада «ДНР-ЛНР» не існує. Це треба чітко усвідомити. Все, що робиться на тій території, робиться за прямою вказівкою чи за санкцією Кремля. Ми говоримо про політику Росії на окупованих територіях. Перед Новим роком один з речників Кремля, котрий висловлює думки, які не дозволяє собі керівництво Росії, розповідав про плани розділити Україну на, власне, Україну та Новоросію. Так от, у цій другій частині має повністю бути заборонене використання української мови», – каже він.

На його думку, мовна самоідентифікація дозволяє вирізнятися Україні як окремій державі, а українцям як окремій нації.

Існування українців як окремої нації не вписується в існування імперської моделі Росії

«Яких далекосяжних наслідків хоче досягнути Росія – це очевидно. Але давайте чітко зрозуміємо, що допоки існує українська мова, є шанс, що ми відбудемося як нація у всіх інших сенсах. Якщо у нас лишається назва «Україна», але російська мова, то ми просто «немножко другие русские». У Росії ще готові терпіти нас, как «немножко других русских», але існування українців як окремої нації не вписується в існування імперської моделі Росії», – каже Дикий.

Оцінюючи перспективи та наслідки такої політики Росії на окупованому Донбасі, він зазначив, що деокупація ОРДЛО відбудеться значно швидше, ніж ці наслідки стануть критичними.

Україні потрібно проводити українізацію самої України

Засновник Комітету захисту української мови Іван Лозовий вважає, що таким чином ще раз демонструється важливість мовного питання.

«Ви подивіться, що ворог робить. Витісняє українську мову з тих місць, де її майже немає. З якою метою? Щоб зміцнити свої позиції там. З точки зору Росії, це абсолютно логічно. Другий момент у тому, що в цьому випадку Україні потрібно вчитися в окупаційної адміністрації. Іншим способом, але потрібно проводити українізацію самої України» – каже він.