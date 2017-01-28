Трамп розмовлятиме з Путіним, але скасування санкцій вважає передчасним

Прем’єр-міністр Великої Британії першою з іноземних лідерів здійснила візит до Вашингтона, де новообраний президент Дональд Трамп заявив про новий курс державної політики всередині країни і за кордоном. Головним завданням Терези Мей є збереження так званих «особливих відносин» між двома країнами. Як представниця Європи вона переконувала президента Трампа у важливості партнерства західних країн у системі світової безпеки.

На прес-конференції після переговорів у Білому домі прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей визнала, що її погляди не в усьому збігаються з президентом США Дональдом Трампом. Але обидвоє вони наголосили, що налагодили гарні відносини.

Мей заявила, що Трамп «стовідстково підтримує НАТО», хоча нещодавно президент висловлював думку, що трансатлантичний альянс застарів.

Керівник США також сказав журналістам, що «зараз дуже рано говорити» про скасування санкцій щодо Росії. Тереза Мей поруч із ним нагадала, що санкції пов’язані з діями Росії в Україні і говорила про потребу виконання Мінських домовленостей.

Особливі відносини

Ще готуючись до візиту Тереза Мей наголошувала у парламенті на особливості відносин Великої Британії та Сполучених Штатів.

«Я задоволена, що можу зустрітися з президентом на самому початку діяльності його адміністрації. Це ознака міцності особливих відносин між Сполученим Королівством і Сполученими Штатами Америки. Особливі відносини, які я і він маємо намір розбудовувати», – зазначила вона.

Критики, зокрема парламентська опозиція у Лондоні, заявляли, що Мей піде на невиправдані поступки і замовчуватиме низку питань, в яких із Дональдом Трампом є розбіжності.

Мей обіцяла, що не боїться розмовляти з президентом Сполучених Штатів відверто. «Я можу це робити, бо у нас є ті особливі відносини», – повторила вона.

Зустріч Терези Мей і Дональда Трампа – лише перший крок новообраного президента США і лідера урядової партії Британії, яка ще не зазнала випробування виборами на своїй посаді.

У них є дуже яскравий приклад – партнерство Рональда Рейгана і Маргарет Тетчер, яке називали «політичним шлюбом».

Але тих двох політиків об’єднували як спільні консервативні погляди, так і особиста дружба. У Трампа і Мей наразі можуть бути лише окремі спільні інтереси.

Тиск «Брекзиту»

Одним із ключових завдань британського уряду у відносинах зі США є приготування до угоди про двосторонню торгівлю, яка буде дуже потрібна Лондону приблизно через два роки, коли Британія вийде з Європейського союзу.

Лондонові доведеться укладати нові двосторонні угоди про торгівлю з ключовими партнерами на світовому ринку.

Проте британські політики наголошують, що, навіть виходячи з Євросоюзу, Велика Британія залишається у Європі.

Саме тому Тереза Мей у Вашингтоні робила такий великий наголос на важливості НАТО і на потребі спільного світового лідерства США та Великобританії.

У Лондоні добре розуміють, що відносини з Америкою під керівництвом Дональда Трампа будуть іншими.

Новий президент не втомлюється наголошувати на тому, що для нього на першому місці стоять інтереси США, а про обов’язки Америки перед світом, про які любили говорити попередні американські лідери, Трамп досі фактично не згадував.