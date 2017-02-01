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В ночь на вторник в Минске задержали украинского журналиста из Донбасса. Формальная причина – якобы запрещенный корреспонденту въезд в Россию. В гостиничный номер к Виталию Сизову ворвалась милиция и увезла в райотдел. Несмотря на официальную аккредитацию МИДа Беларуси, журналисту было рекомендовано покинуть страну.

В Минске задержали украинского журналиста портала «Новости Донбасса» и «Общественного ТВ Донбасса» Виталия Сизова. С двух часов ночи до шести утра Виталий пробыл в центральном райотделе минской милиции. После чего ему рекомедовали покинуть Беларусь.

«Сказали, что я в списке Российской Федерации, и мне запрещён въезд до 2021 года на территорию Российской Федерации. А так как у них союзное государство, то это распространяется и на территорию Беларуси. Я аккредитован официально МИДом Беларуси», – рассказал Сизов.

Кроме того, никаких официальных документов Виталию Сизову не предъявили, а просто сообщили, что ему нужно уехать.

«Я не видел решения, как бумагу, и ничего не подписывал. Юридически даже не знаю, что мне обжаловать. Всё на уровне слов, и если бы они мне предписание дали, я бы думал, что делать дальше», – говорит журналист.

Ситуация с запретом пребывания в Беларуси не единичная. Недавно на территорию страны не пропускали украинского медиаэксперта Виталия Мороза.

«Подход белоруской власти – «некомментирование» каких-либо запретов, которые принимаются против граждан Украины. У меня был первый запрет в 2014 году, и я не знал, до которого времени он продолжается. Каждый раз пытаюсь въехать на территории Беларуси, и часто мне ставят штампы с отметкой о запрете въезда, без объяснений, сколько это будет длиться. В последний раз мне удалось въехать, но при выезде снова поставили штамп с запретом. Касательно ситуации с Виталием Сизовым, для меня стало новостью, что запрет на въезд в Россию влияет на пребывание граждан Украины в Беларуси», – рассказал Виталий Мороз.

В России и Беларуси фактически единая миграционная система, в том числе и единые списки нежелательных лиц, рассказывает Александр Сушко, политолог и эксперт в сфере международных отношений. Александр Сушко отмечает, что сама процедура не прозрачна, и узнать, находится ли человек в списке, до момента въезда невозможно.

«Между Россией и Белоруссией нет пограничного контроля, таким образом спецслужбы этих стран обмениваются данным о нежелательных лицах и тех, кому запрещён въезд», – говорит Сушко.

В России и Беларуси отсутствует принятая в Украине и в странах ЕС практика заранее оглашать списки тех, кому запрещен въезд в страну.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца ситуацию прокомментировала следующим образом: «Журналист «Общественного ТВ Донбасса» был отпущен белорусской милицией в 6 утра. Консульство Украины и посольство Украины в Беларуси оперативно сработали и оказали всю нужную помощь, чтобы освободить нашего гражданина».

По её словам, МИД будет инициировать обращение к белорусской стороне для выяснения подробностей.

Также намерены просить объяснений от Министерства информполитики Беларуси в Министерстве информполитики Украины. По словам заместителя министра Артема Биденко, в Украине нет никаких преград для работы белорусских журналистов, поэтому неясно, почему такое отношение к сотрудникам украинским СМИ.

«Мы пытались связаться с Министерством информации Беларуси по своим каналам, но они ничего не отвечали. Трубку никто не берёт, а нам нужно больше информации. Мы отправим запрос в Министерство информации Беларуси с просьбой дать официальные пояснения, почему так происходит, и каким образом это отвечает тем договорам о партнерских отношениях между Украиной и Белоруссией», – отмечает Артем Биденко.

Виталий Сизов должен вернуться в Украину 2 февраля..

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)