США не збираються змінювати свого курсу стосовно Росії щодо санкцій – Огризко

У Вашингтоні не збираються змінювати свого курсу стосовно Росії в питаннях санкцій. Про це у програмі «Ваша Свобода» заявив колишній міністр закордонних справ України (2007-2009 роки) Володимир Огризко, коментуючи засідання Ради безпеки ООН та виступ на ньому нового американського представника Ніккі Гейлі. На думку Огризка, попри те, що адміністрація Дональда Трампа до останнього часу тримала паузу, російський президент після засідання Ради безпеки ООН отримав вичерпну відповідь – мінські домовленості треба виконувати.

Внаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи в регіоні, заявив Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ.

Заклик дотримуватися припинення вогню та імплементації Мінських угод у четвер пізно увечері вже вкотре звучав на засіданні Ради безпеки ООН, скликаному через ситуацію в Авдіївці. У цей же ж час Авдіївка і Донецьк здригалися від вибухів. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, у зоні АТО зафіксували найбільшу кількість обстрілів за рік.

Так президент Росії Володимир Путін продовжує тестувати Захід, вважає екс-міністр закордонних справ Володимир Огризко. Однак учора після засідання Ради безпеки ООН, на думку дипломата, господар Кремля отримав відповідь на свої запитання – США не збираються змінювати свого курсу відносно Росії в питаннях санкцій.

Путін тестує Захід, а ми втрачаємо своїх найкращих синів та дочок

«Ми можемо чітко сказати: позиція наших західних партнерів відносно Москви не змінилася і не зміниться найближчим часом. Найбільша трагедія в тому, що відбувається – Путін тестує Захід, а ми втрачаємо своїх найкращих синів та дочок», – зауважив він.

Подальшого загострення не буде, Росія озирається на Захід – Жданов

У бойовиків немає доказів, що розірвався хоч один снаряд, який прилетів з боку ЗСУ у Донецьк

Із Володимиром Огризком погоджується і військовий експерт Олег Жданов. На його думку, Захід на стороні України.

«На сьогодні у бойовиків немає доказів, що в ході цих бойових дій розірвався хоч один снаряд, який прилетів з боку ЗСУ у Донецьк», – каже Олег Жданов.

Попри появу інформації про те, що так зване «МНС» угруповання «ДНР» почало примусову евакуацію людей з Київського району Донецька, а також розміщують і спрямовують у бік Авдіївки великокаліберну реактивну систему залпового вогню, не варто очікувати подальшого загострення на лінії розмежування, вважає військовий експерт.

На більшу конфронтацію навряд чи підуть. Це все, на що за нинішньої політичної ситуації спроможна Росія. Вони дуже сильно озираються на Захід

«На більшу конфронтацію навряд чи підуть. Хіба що буде змінюватися кількість обстрілів і їхня потужність. Це все, на що за нинішньої політичної ситуації спроможна Росія. Вони дуже сильно озираються на Захід», – переконаний Олег Жданов.

У свою чергу представники угруповання «ДНР» заявляють про масований обстріл підконтрольної їм території, зокрема міста Донецька, з боку Збройних сил України та загибель мирних людей.

Один з лідерів угруповання «ДНР», учасник переговорів у Мінську Денис Пушилін звернувся до спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка із закликом посприяти припиненню вогню.

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(Над текстовою версією матеріалу працювала Тетяна Манільчук)