Радіо Свобода Daily: Шуфрич і Бродський будують житло на Рибальському півострові

Авдіївка з водою

Вже майже тиждень наші огляди розпочинаються тривожними новинами з Авдіївки. Але цього разу є й позитив. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в Авдіївці відновлене водопостачання. Також, за даними служби, до централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки, проте все ще немає електрики у 5 населених пунктах (400 абонентів) біля міста. А от чи загрожує все ще Авдіївці штурм, ми розпитали експертів.

Пенсіонери з окупації

В ООН тим часом продовжують наполягати на тому, що Україна має поновити всі соціальні та пенсійні виплати людям, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Про це заявив координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер. Недосконалість системи перевірки підтверджують і волонтери. Натомість міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі Радіо Свобода заяву Ніла Вокера назвав «нахабним» втручанням у внутрішні справи України.

Шуфрич, Бродський і «Рибальський»

Територію Рибальського півострова – промислового куточка на київському Подолі – поступово забудують житлом. Це передбачає спеціальний документ – детальний план території, затверджений міською владою півроку тому. «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший», дослідили, як відбувається перетворення цього колись суднобудівного центру на житловий мікрорайон. І виявили, що територію Рибальського освоюють і забудовують із численними порушеннями. І ні контрольні органи, ні влада на це ніяк не реагують. Інтерес у будівництві мають відомі політичні діячі, пов’язані з попередньою владою – екс-регіонал, депутат Нестор Шуфрич та екс-голова Держкомпідприємництва Михайло Бродський.

Звідки взявся і ким є «кухар Путіна»

Євген Пригожин – великий бенефіціар путінського режиму. Найдивовижніше, що потрапив він до кола бенефіціарів і фаворитів, що називається, з вулиці. Він ніколи не був із Путіним на «ти» і лише прислужував йому вже під час перебування того в ранзі «коронованої особи». Але саме як «слуга» він і зумів завоювати особливу прихильність. Нині він мультимільйонер, що «годує» армію і школу. Детальний матеріал про «кухаря Путіна» читайте за лінком.

Румунія хоче відставки уряду

Після відкликання урядом суперечливого рішення масові публічні протести в Румунії перетворилися на демонстрації протесту проти уряду на чолі з прем’єр-міністром Ґріндяну в цілому. Близько півмільйона демонстрантів вийшли на вулиці по всій країні, в тому числі понад 200 тисяч – лише у столиці країни Бухаресті, твердять ЗМІ. Втім, сам прем’єр-міністр Румунії Сорін Ґріндяну йти у відставку відмовляється.

Різке похолодання

І на завершення про погоду. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про різке похолодання в Україні цього тижня. 7–8 лютого по всій території України, окрім Закарпаття, температура знизиться вдень до 9–15 градусів морозу, вночі до 12–17 градусів, а у Харківській, Донецькій, Луганській, Чернігівській та Сумській областях вночі очікують до 20–26 градусів морозу.

Але як є гаряче серце, то й тіло не змерзне!

Ваше Радіо Свобода Daily