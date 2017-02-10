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10 Лютий 2017, Київ 18:28
Політика

Как «ДНР» будет мстить за «Гиви»?

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко на похоронах боевика Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Донецк, 10 февраля 2017 года

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко на похоронах боевика Михаила Толстых (позывной «Гиви»). Донецк, 10 февраля 2017 года

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Руководители пророссийских сил на неподконтрольной части Донбасса обвиняют «украинских диверсантов» в уничтожении Михаила Толстых, известного как «Гиви». Будет ли группировка «ДНР» мстить Украине за гибель одного из командиров боевиков Толстых и каким способом?

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко пообещал отомстить Украине за гибель одного из командиров боевиков Михаила Толстых «Гиви». В его смерти «ДНР» обвиняет украинскую сторону.

«Они нас вынуждают отомстить за Мишку, это срыв минских соглашений. Они готовятся к наступлению. А за него мы обязательно отомстим. Украина не знает, с кем она связалась, терпим до тех пор, пока не победим», – обещает Захарченко.

По мнению военного эксперта Сергея Згурца, как показал пример недавних боёв в районе Авдеевки, у Вооружённых сил Украины достаточно потенциала, чтобы обороняться от возможных военных провокаций со стороны группировок «ДНР» и «ЛНР».

Сергей Згурец

Сергей Згурец

«В любом случае, эти пропагандистские заявления ориентированы на ближайшее окружение Захарченко, чтобы минимизировать внутренние противоречия, сформированные внутри этих группировок, и где гибель этих главарей является свидетельством того, что ситуация является непростой и временами неконтролируемой. А пропагандистские заявления будут использоваться террористами как способ влияния на внутреннюю ситуацию», – считает эксперт.

Народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что более вероятен вариант покушения на украинских политиков или чиновников, руководителей силовых структур.

«С учётом того, что в 20-х числах января СБУ было задержано двое лиц, прибывших из Российской Федерации с указанием произвести подрыв моего автомобиля, то это совершенно реальные угрозы. Российские спецслужбы создали специальный террористический центр подготовки бывших или нынешних граждан Украины, которые имеют судимость или сейчас находятся в местах лишения свободы», – говорит он.

Тем временем, по словам местной жительницы Александры, около 14:40 10 февраля начался обстрел Марьинки и Красногоровки.

«В данный момент я поднималась из погреба, слышно, что куда-то «приходы» идут. В последнее время обстановка очень сильно накалилась. Особенно сегодня. «Грады» прилетели и по городу, и по посёлку нашему», – говорит она.

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