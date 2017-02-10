Руководители пророссийских сил на неподконтрольной части Донбасса обвиняют «украинских диверсантов» в уничтожении Михаила Толстых, известного как «Гиви». Будет ли группировка «ДНР» мстить Украине за гибель одного из командиров боевиков Толстых и каким способом?

Главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко пообещал отомстить Украине за гибель одного из командиров боевиков Михаила Толстых «Гиви». В его смерти «ДНР» обвиняет украинскую сторону.

«Они нас вынуждают отомстить за Мишку, это срыв минских соглашений. Они готовятся к наступлению. А за него мы обязательно отомстим. Украина не знает, с кем она связалась, терпим до тех пор, пока не победим», – обещает Захарченко.

По мнению военного эксперта Сергея Згурца, как показал пример недавних боёв в районе Авдеевки, у Вооружённых сил Украины достаточно потенциала, чтобы обороняться от возможных военных провокаций со стороны группировок «ДНР» и «ЛНР».

«В любом случае, эти пропагандистские заявления ориентированы на ближайшее окружение Захарченко, чтобы минимизировать внутренние противоречия, сформированные внутри этих группировок, и где гибель этих главарей является свидетельством того, что ситуация является непростой и временами неконтролируемой. А пропагандистские заявления будут использоваться террористами как способ влияния на внутреннюю ситуацию», – считает эксперт.

Народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что более вероятен вариант покушения на украинских политиков или чиновников, руководителей силовых структур.

«С учётом того, что в 20-х числах января СБУ было задержано двое лиц, прибывших из Российской Федерации с указанием произвести подрыв моего автомобиля, то это совершенно реальные угрозы. Российские спецслужбы создали специальный террористический центр подготовки бывших или нынешних граждан Украины, которые имеют судимость или сейчас находятся в местах лишения свободы», – говорит он.

Тем временем, по словам местной жительницы Александры, около 14:40 10 февраля начался обстрел Марьинки и Красногоровки.

«В данный момент я поднималась из погреба, слышно, что куда-то «приходы» идут. В последнее время обстановка очень сильно накалилась. Особенно сегодня. «Грады» прилетели и по городу, и по посёлку нашему», – говорит она.

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