У Донецьку поховали бойовика «Гіві»

В окупованому Донецьку тисячі людей прийшли на похорон одного з ватажків бойовиків Михайла Толстих на прізвисько «Гіві», заявляють сепаратистські сайти.

Церемонія прощання з Толстих відбуваласяв будівлі «Донбас Опери».

Толстих поховали біля одного з командирів бойовиків угруповання «ДНР», громадянина Росії Арсенія Павлова («Моторола»), який загинув внаслідок вибуху в ліфті його будинку у жовтні 2016 року.

В угрупованні «ДНР» 8 лютого вранці повідомили про загибель бойовика «Гіві».

Російські та сепаратистські сайти заявили, що ватажок «батальйону «Сомалі» «загинув внаслідок теракту» близько шостої години ранку 8 лютого внаслідок пострілу з піхотного вогнемета. У так званому «оперативному командуванні» угруповання «ДНР» заявили, що до вбивства Толстих причетні українські спецслужби. Українська сторона ці звинувачення відкидає.

16 лютого 2015 року Толстих був внесений до санкційного списку ЄС, від 23 травня 2016 року перебував у розшуку МВС України.

23 червня 2016 року Військова прокуратура України повідомила про підозру Толстих у вчиненні кримінальних злочинів, за статтями «створення терористичної організації, керівництво і участь в ній», «співучасть у веденні агресивної війни», «жорстоке поводження з військовополоненими», «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

«Гіві» – вже другий загиблий за тиждень відомий бойовик. Четвертого лютого в Луганську був підірваний автомобіль, в якому перебував один із ватажків угруповання «ЛНР», «начальник управління народної міліції» Олег Анащенко.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» за підтримки Росії контролюють частини Луганської та Донецької областей відповідно. Ці угруповання визнані українською владою терористичними.