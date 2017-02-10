Конституція Росії і право на протест

Вирок російському цивільному активістові Ільдарові Дадіну буде переглянутий. Таке рішення сьогодні ухвалив Конституційний суд Росії. Ільдар Дадін є першим і поки єдиним у цій країні, засудженим до реального терміну ув’язнення за неодноразові порушення правил проведення публічних акцій.

Конституційний суд Росії не побачив невідповідності Конституції у статті Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за неодноразові порушення правил проведення мітингів, за які порушник уже був покараний адміністративно. Це оскаржував перший засуджений за цією статтею Ільдар Дадін. Однак у статті виявлені неточності, які необхідно виправити, а справу Дадіна слід переглянути, вирішив суд. У чому полягала суть скарги, яку розглядав Конституційний суд, Радіо Свобода розповіла дружина Дадіна Анастасія Зотова.

Чому злочин є злочином? Тому що він є суспільно небезпечною дією. Якщо людина, умовно кажучи, стоїть з плакатом і нікому не заважає, нікому від цього не погано. У чому суспільна небезпека цього? Ні в чому. Просто неодноразовість таких дій не є ознакою суспільної небезпеки. Якщо я неодноразово буду переходити дорогу в недозволеному місці, це не означає, що моя дія з кожним разом буде ставати все небезпечнішою

«Найголовніше – це відсутність складу злочину в тому, що людина стоїть з плакатом. Чому злочин є злочином? Тому що він є суспільно небезпечною дією. Якщо людина, умовно кажучи, стоїть з плакатом і нікому не заважає, нікому від цього не погано. У чому суспільна небезпека цього? Ні в чому. Це був перший пункт скарги. Просто неодноразовість таких дій не є ознакою суспільної небезпеки. Якщо я неодноразово буду переходити дорогу в недозволеному місці, це не означає, що моя дія з кожним разом буде ставати все небезпечнішою», – каже вона.

Половинчасте рішення

Представник Ільдара Дадіна в Конституційному суді Сергій Голубок в інтерв’ю Радіо Свобода назвав сьогоднішню ухвалу Конституційного суду половинчастим рішенням. За словами юриста, з одного боку, стаття Кримінального кодексу, яку оскаржував Дадін, визнана такою, що відповідає Конституції. З іншого боку, Конституційний суд висунув цілу низку вимог до застосування цієї статті на практиці в частині призначення покарання.

Безпосередньо щодо Ільдара Дадіна стаття КК 212.1 була застосована саме в тому широкому значенні, яке тепер звужене Конституційним судом. Тому справу стосовно Ільдара Дадіна необхідно переглянути

«На думку заявника, безпосередньо щодо Ільдара Дадіна стаття КК 212.1 була застосована саме в тому широкому значенні, яке тепер звужене Конституційним судом. Тому справу стосовно Ільдара Дадіна необхідно переглянути. Переглядати її повинна Президія Верховного суду, який цілком може це зробити в найкоротші терміни», – зазначив Сергій Голубок.

Закони сильніші за суспільство

Ільдар Дадін залишиться в колонії до того часу, поки Верховний суд не перегляне його справу. Про це повідомила журналістам його адвокат Ксенія Костроміна. На думку юристів правозахисної організації «Агора», новий розгляд може зайняти близько півроку.

Можливість висловити свій протест у Росії сьогодні зведена до мінімуму. Будь-яка акція, крім поодиноких пікетів, вимагає узгодження з владою. Навіть формат зустрічі з депутатами нині неможливий без схвалення місцевим законодавчим органом. З огляду на те, що більшість представників законодавчої та виконавчої гілок представляють провладну партію, очевидно, що висловлювання протесту в Росії поступово повертається до рівня кухонних розмов.

Слід нагадати, що 3 роки тому саме ухвалення тодішньою владою України так званих «законів 16 січня», або, як їх ще називають, «законів про диктатуру» призвело до того, що Майдан у Києві вже не можна було зупинити. У Росії закони поки що сильніші за громадянське суспільство.