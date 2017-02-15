«Хуг – агент Киева», «Хуг, скажи правду» – с такими транспарантами сегодня собрали людей возле офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Александр Хуг – заместитель главы миссии ОБСЕ. По утверждению организаторов митинга, ОБСЕ «недобросовестно фиксирует обстрелы» территории, подконтрольной группировке «ДНР». В то же время представителей миссии не допускают на многие объекты сами же представители группировки. Что означают «протесты» против ОБСЕ?

15 февраля в Донецке возле гостиницы Park Inn на бульваре Пушкина, где расположен офис миссии ОБСЕ, прошел митинг. Как сообщают издания, подконтрольные группировке «ДНР», собравшиеся выразили протест против «неэффективной работы мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе». Представители мониторинговой миссии вышли, чтобы поговорить с пришедшими людьми, но на них обрушились с обвинениями.

В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в комментарии «Донбасс.Реалии» отметили, что зачастую не могут фиксировать обстрелы из-за невозможности попасть на место событий: «Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) понимает негодование участников протеста. Более того – сопереживает жителям Донбасса, на чью долю выпало столько страданий. СММ полна решимости осуществлять мониторинг, в частности инцидентов, в результате которых страдает мирное население, а также объекты гражданской инфраструктуры. Не всегда есть возможность осуществлять мониторинг из-за ограничений, налагаемых сторонами».

Политический эксперт Олег Саакян считает, что Россия и группировка «ДНР» взяли курс на дискредитацию ОБСЕ. Связано это со сменой руководства организации.

Мы видим кампанию по дискредитации ОБСЕ, на которую взяла курс Россия

«Это во многом связано с новым руководителем ОБСЕ, особенно с не очень хорошим для него контекстом. Ведь мы помним, что первый его визит припал на восток Украины, и он занял достаточно однозначную позицию. Сейчас они начали мониторить более качественно ситуацию. И мы видим кампанию по дискредитации ОБСЕ, на которую взяла курс Россия», – говорит Саакян.

Сегодня около 13:00 боевики в очередной раз не пустили наблюдателей ОБСЕ к месту обстрела домов на улице Чехова в донецком поселке Трудовские. Об этом сообщили в самой организации. Согласно сообщению, дорогу им перекрыли вооруженные люди. Они сослались на то, что осуществлять контроль на участке в тот момент было небезопасно.

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