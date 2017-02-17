Будь-яке зближення Вашингтона з Москвою залежатиме від ситуації в Україні (світова преса)

В міжнародних виданнях є чимало публікацій про те, як викристалізовує нова американська адміністрація своє бачення майбутніх відносин з Росією, в яких зазначають, що останні заяви глав Держдепартаменту та Пентагону радше свідчать про твердішу, аніж очікували, лінію щодо Москви в питанні врегулювання конфлікту в Україні. Також газети зазнають, що будь-яке зближення Вашингтону з Москвою може відбутися лише з врахуванням інтересів України. І є публікації про певні проблеми в оргкомітеті пісенного конкурсу «Євробачення», який має відбутися в Києві у травні.

Газета The Financial Times пише про те, що високі дипломати та військові у Вашингтоні виставили свої умови для співпраці з Росією, закликаючи Москву повністю виконати міжнародні угоди щодо врегулювання ситуації на сході, що цілком поновлює пріоритети часів адміністрації Барака Обами.

Заяви, що прозвучали від держсекретаря Рекса Тіллерсона та міністра оборони США Джеймса Маттіса, з’явились на тлі звинувачень що деякі помічники президента Дональда Трампа комунікували з російськими представниками каналами зв'язку, якими це не належало їм робити. Видання нагадує про відставку радника Трампа з питань національної безпеки Майкла Флінна.

«Їхні посили (Тіллерсона та Маттіса) розчарують тих в Москві, хто сподівався, що прихід Трампа в Білий дім запустить процес відлиги в американсько-російських відносинах, і також вказує, що урядовці без особистих стосунків з новим президентом, можливо, спробують поновити зовнішньополітичний порядок дня, який йде в основному руслі американської політики», – зазначає газета.

Тіллерсон за зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим в Бонні заявив про готовність Вашингтона працювати з Москвою в певних сферах, але Москва має виконати свої зобов’язання щодо завершення конфлікту в Україні. Це був перший контакт на такому високому рівні між двома країнами від моменту вступу на посаду президента Трампа.

На зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі Маттіс висловився також у цьому дусі, сказавши, що Вашингтон і Москва «наразі не готові до співпраці на військовому рівні». Але потім Маттіс додав, що американські та російські «політичні лідери будуть контактувати, пробуючи знайти спільну мову».

Часопис наводить також заяву речника Білого дому Шона Спайсера, який раніше цього тижня сказав, що президент Трамп очікує від президента Путіна повернення Україні Криму – ці слова викликали обурення в Москві.

Видання пише, що тижнем перед інавгурацією Трампа кремлівські представники зосереджувались на темі першого саміту між новим лідером США та російським президентом, але з того часу очікування такої зустрічі трохи відійшли на другий план.

Інтернет-видання Huffington Post пише, що ескалація бойових дій у східній Україні звертає увагу на відносини США з Росією.

Останніми тижнями посилились обстріли та бойові дії між українськими вояками та проросійськими бойовиками і загинули десятки людей. А раніше цього тижня український уряд звинуватив Росію в нових кібернападах на об’єкти інфраструктури в Україні, зазначає видання.

«Активізація конфлікту, який триває в Україні, з підтримуваними Кремлем сепаратистами відбувається на тлі того, як уряд у Києві стурбований російською ескалацією і ставить питання про те, а на яку допомогу від адміністрації Дональда Трампа Київ може розраховувати», – читаємо в статті.

Росія між тим продовжує триматися твердої лінії щодо України і своїх претензій на Крим, який вона анексувала в 2014 році. Москва відкинула заву президента Трампа, що вона має повернути Крим Україні, а речниця МЗС Росії сказала, що Кремль не готовий до дискусій на цю тему.

Москва також заперечила вину за останню ескалацію в Україні, пише видання, додаючи, що ОБСЄ вдалося умовити сторони конфлікту відвести важке озброєння до 20 лютого, і тому з’явилась надія на те, що спалах бойових дій буде в минулому.

Конфлікт в Україні, ймовірно, буде нагальною проблемою для будь-якого зближення між США та Росією. Представники адміністрації Трампа твердо висловились проти російського втручання в конфлікт і Україна буде ключовим моментом у пошуках відповіді на запитання: чи Трамп зможе виконати своє завдання щодо покращення відносин з Росією, зазначає Huffington Post.

Газета The New York Times пише про проблеми, що виникли в організаційному комітеті з проведення пісенного конкурсу «Євробачення» в Києві.

«Криза в Україні. Чутки про російську загрозу. Міцна інституція післявоєнної Європи наражена на небезпеку... Ні, мова не про НАТО. Йдеться про пісенний конкурс «Євробачення» – починається стаття і одразу згадується скандал в українському оргкомітеті конкурсу після масової відставки багатьох членів на тлі звинувачень в корупції та поганому менеджменті.

Команда з 21 продюсера, яка подала заяву про відставку, поскаржившись на цілковите відсторонення їх від процесу ухвалення рішень і що підготовча роботу до конкурсу не проводилась останні кілька місяців.

Видання зауважує, що залишаються питання щодо того, чи відкрито проводились тендери на побудову співочої сцени та гостьового селища, а антикорупційні установи призупинили продаж квитків після того, як з’ясувалось, що їхній дистриб'ютор квитків не був обраний прозоро.

Ця відставка, веде далі газета, викликала швидку реакції Європейського телемовного союзу (EBU), а український прем’єр пообіцяв, що конкурс відбудеться.

«Конкурс, який проводиться щороку на території країни-переможця попереднього конкурсу, дивляться 180 мільйонів людей у всьому світі, і його часто порівнюють з великими спортивними подіями на кшталт чемпіонату світу з футболу чи Олімпійськими іграми», – йдеться в статті.

Народжений на тлі повоєнного прагнення конкурувати на сцені, а не на полях битв, «Євробачення» отримало додаткове значення цього року, бо проводиться в Україні, де урядові війська все ще воюють з підтримуваними Росією бойовиками через три роки після того, як Росія анексувала Крим, зазначає газета.

Після того, як тричі мінялось місто, яке прийматиме в Україні пісенний конкурс, і після чуток, що цьогорічний конкурс може бути перенесений до Росії, все ж було остаточно вирішено, що фінал відбудеться в Києві 13 травня.