«Постійна присутність в моєму комп'ютері»: в окупованому Криму судять журналіста, який писав для Радіо Свобода

Ірина Ромалійська
В окупованому Криму судять журналіста Миколу Семену, який з 2014 року писав тексти для Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода. У ФСБ Росії стверджують, що матеріал під назвою «Блокада ‒ необхідний перший крок зі звільнення Криму» був написаний саме Семеною, і порушили справу проти журналіста: нібито Семена цим текстом закликав до порушення територіальної цілісності Росії.
Цього року Миколі Семені виповнюється 67 років. Після анексії Росією Кримського півострова в 2014 році Микола Семена почав писати для Крим.Реалії, проекту Радіо Свобода. Через деякий час журналіст зрозумів: за ним стежать.
«Я бачив агентів, які за мною стежили, ‒ розповідає Семена. – Я вимикав телефон, але нічого не допомагало. Зараз, я думаю, за мною не стежать. Але, тим не менше, якщо говорити про тиск, є постійна присутність когось у моєму комп'ютері».
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Історія кримінального переслідування Семени починалася з того, що одного разу на його ноутбуці просто зник інтернет.
Мені здається, тоді вони встановили на комп'ютер якусь програму, що допомагала їм відслідковувати мої файли
«Я змушений був запросити провайдера-фахівця. Їх приїхало двоє. І мені здається, тоді вони встановили на комп'ютер якусь програму, що допомагала їм відслідковувати мої файли», ‒ розповідає Семена.
Микола розповідає, що з п'яти томів справи більше ніж два ‒ скріншоти з екрану його комп'ютера. Слідство їх використовує як доказ того, що тексти, опубліковані під псевдонімами (а у Семени було кілька десятків вигаданих імен), написані саме ним. Але склад злочину спецслужби побачили лише в одному конкретному матеріалі ‒ «Блокада ‒ необхідний перший крок зі звільнення Криму», який був опублікований у розділі «Погляд».
У тексті йдеться про акцію у вересні 2015 року, коли кримські татари і добровольчі батальйони перекрили рух фур з України на півострів. Політики, журналісти, експерти тоді сперечалися: чи потрібно було це робити?
«І я говорив, що, якщо у нас є мета, звільнення Криму, ‒ то блокада як така необхідна», ‒ підкреслює Семена.
19 квітня співробітники ФСБ прийшли з обшуком до Миколи Семени і ще шести журналістів, яких підозрювали у співпраці з Радіо Свобода. Оперативне відео з обшуку вони пізніше опублікували на сайті «Крыминформ», підконтрольному місцевій «владі», а на місцевому телеканалі Семені присвятили ціле вечірнє ток-шоу. Підконтрольні Кремлю кримські чиновники не соромилися з виразами на адресу журналіста:
«Ніхто не використовував його тут як реального журналіста реального видання ‒ він фактично виконував роль іноземного агента, працював як засланий агент, на чужій території, ‒ наголосив Дмитро Полонський, «міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку» Криму. ‒ Він і вів життя агента!»
Микола Семена розповідає, на чому будуватиметься його захист у суді. Між Росією та Україною досі діє договір про державний кордон, і навіть у самій Росії ще не змінений відповідний закон. Згідно з цими документами і міжнародним правом Крим ‒ український.
Статус Криму остаточно не визначений. А значить він залишається предметом дискусії
«Статус Криму сьогодні залишається не до кінця визначеним, ‒ підкреслює Семена. ‒ А раз він суперечний і не остаточно визначений, значить він залишається предметом найширшої світової дискусії. І в цій дискусії може брати участь будь-яка людина!»
Однак слідчі ФСБ вважають: у своєму блозі Семена закликав не до дискусії, а до порушення територіальної цілісності Росії. Цікаво, що конкретної фрази-заклику залучений слідством експерт не знайшов, ‒ каже адвокат журналіста Еміль Курбедінов. Але у висновках експерта значиться: такі заклики ‒ це загальний контекст блогу.
«Я думаю, що вирок буде обвинувальний, ‒ вважає Курбедінов. ‒ Але ми розраховуємо на те, що, враховуючи світове визнання Миколи Семени, його вік та стан здоров'я, все-таки суд не піде на реальне позбавлення волі».
Журналісти Крим.Реалії відкрито на півострові працювати не можуть і використовують шифровані канали зв'язку, ‒ стверджує головний редактор проекту Володимир Притула.
«Ми отримуємо інформацію з різних джерел ‒ і від так званих «цивільних журналістів», і від нежурналістів, від професійних журналістів, і навіть від тих журналістів, які працюють на проросійські видання, ‒ розповідає він. ‒ Журналісти, які чесно виконують свої професійні обов'язки, змушені працювати підпільно».
З проханням прокоментувати справу Семени журналісти звернулися до місцевої «прокуратури». Однак там не відповіли. Микола Семена перебуває під підпискою про невиїзд, чекає на суд, але бігти з півострова не збирається.
Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»
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