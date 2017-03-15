Відкриття скверу Василя Стуса у Варшаві: важливий жест під час напруження у відносинах Польщі і України

Ігор Ісаєв

Варшава – У столиці Польщі відкрили сквер Василя Стуса. На урочистості, що зібрала понад 60 людей, був присутній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, посол України в Польщі Андрій Дещиця та група політиків із варшавського самоуправління, що були ініціаторами події.

«У тоталітарному світі немає жодного іншого народу, який би так віддано захищав своє людське і національне право. Польща подає Україні приклад», – ці слова українського поета про Польщу процитував під час церемонії відкриття керівник МЗС України Павло Клімкін.

У лютому Рада міста Варшави підтримала ініціативу депутатів «Громадянської платформи» надати ім’я Василя Стуса скверу в центрі польської столиці. В обґрунтуванні рішення читаємо, що він є «українським поетом і опозиційним діячем», а також «полонофілом та речником польсько-українського єднання», – зазначив у розмові з Радіо Свобода голова клубу «Громадянської платформи» у Варшаві Ярослав Шостаковський.

Василь Стус – це відомий український поет і великий друг Польщі, це людина, про яку ми повинні пам’ятати

«Надати скверу ім’я Васила Стуса було ініціативою депутатів нашої партії у Раді міста Варшави, – каже він. – Рада схвально сприйняла таку пропозицію, не було на цю тему суперечностей. Чому Василь Стус? Тому, що це відомий український поет і великий друг Польщі, це людина, про яку ми повинні пам’ятати».

Під час церемонії відкриття Шостаковський наголошував, що рішення ухвалювалося з усвідомленням напруження у взаєминах Польщі і України, коли «такі жести досить важливі». Депутат варшавського самоуправління також пообіцяв, що міська рада далі поширюватиме серед мешканців столиці інформацію про Василя Стуса, а у сквері додатково встановлять інформаційну вивіску про українського поета.

Відкриваючи таблицю з іменем нового скверу, міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував варшавським чиновникам, наголосивши, що це перше місто з-поміж європейських столиць, яке вкарбувало приклад життя Василя Стуса у свій простір.

Це приклад для всіх нас, зараз, коли ми боремося з російською агресією. Прочитайте його вірші і ви відчуєте людину, яка завжди боролася за незалежність України і яка саме в Польщі бачила приклад цієї боротьби

«Це приклад для всіх нас, зараз, коли ми боремося з російською агресією. Прочитайте два-три його вірші і ви відчуєте людину, яка завжди боролася за незалежність України і яка саме в Польщі бачила приклад цієї боротьби», – наголосив Клімкін.

Варшава все більш відкрита для українців

Мирослава Керик, голова польського фонду «Наш вибір», що займається справами українських мігрантів, наголосила у розмові з Радіо Свобода, що варшавське самоуправління останніми роками звернуло увагу на українців. Громадяни України в Польщі стали найчисельнішою групою іноземців, і найчастіше вони проживають саме у столичному воєводстві.

«Місто Варшава довший час підтримує українську спільноту, завдяки місту моя організація має Український дім у Варшаві, що діє останні три роки. Зараз місто хоче активізувати українських громадян, щоб вони брали активну участь у творенні міського простору Варшави», – наголосила Керик.

Водночас польська публіцистка Іза Хруслінська зазначила, що біографія Василя Стуса є знаковою для України і Польщі, оскільки «він був людиною європейської культури».

Він є символом історії Центрально-Східної Європи ХХ століття – як людина нескорена, яка віддала життя за цінності, які ми відстоюємо сьогодні

«Постать Василя Стуса важлива теж для поляків. Він є символом історії Центрально-Східної Європи ХХ століття – як людина нескорена, яка віддала життя за цінності, які ми відстоюємо сьогодні», – сказала Хруслінська.

Відкриття скверу Васила Стуса у Варшаві відбулося на тлі напруження у польсько-українських відносинах, зокрема плюндрування пам’ятників полякам і українцям щодо часів Другої світової війни по обидва боки кордону. У Варшаві міністри закордонних справ Польщі та України відкрили відновлений Польсько-українського форум партнерства. Юрій Рейт, колишній голова Об’єднання українців у Польщі, вказує, що відкриття в польській столиці скверу імені Василя Стуса є одним із сигналів для поліпшення двосторонніх взаємин.

«Польсько-українські відносини складаються не найкращим чином. А сьогодні у Варшаві ми згадуємо людину, яка завжди мала на думці незалежну Україну. Це важлива подія для українців, що проживають у Польщі», – наголосив Рейт.

Під час церемонії відкриття учасники прочитали вірші Василя Стуса і посадили кущ калини – як «символ України в центрі Варшави».

Сквер Василя Стуса розташувався на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія. Поблизу Національна бібліотека Польщі та найбільший економічний університет країни – Головна торговельна школа.

Неподалік розташований сквер і пам’ятник Тарасу Шевченку, який, до речі, був відкритий у ці ж березневі дні рівно 15 років тому.