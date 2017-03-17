(Друкуємо мовою оригіналу)
Майдана в Белоруссии не будет, заявил президент этой страны Александр Лукашенко, который после «Маршей недармоедов» распорядился не допустить акций протеста в стране. Кроме указаний правительству в ход пошла государственная пропаганда. Белорусов, не согласных с режимом Лукашенко, пугают украинским сценарием. Грозит ли Белоруссии свой Майдан, выясняли в студии Радио «Донбасс.Реалии» с журналистом Виталием Портниковым и белорусским политологом Валерием Корбалевичем.
«Мы добьёмся того, что Лукашенко уйдёт в отставку. Нравится это ему или нет», – говорят люди, вышедшие в Белоруссии на «Марш недармоедов».
Белорусы протестуют против декрета №3, согласно которому безработные граждане обязаны платить «налог на тунеядство».
После первых митингов президент Белоруссии Александр Лукашенко делает заявление о том, что Майдана в этой стране не будет, разглядев украинский след в уличных протестах. И даёт распоряжение выделить для митингов отдельные площадки в городах.
«Наши «майданутые» поехали в Киев, искать организаторов в Киеве. Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300-400 во главе с нашими «отморозками», которые в Киев ездили, они будут провоцировать», – заявил Лукашенко, посоветовав «выковырять» провокаторов, как «изюм из булки».
«Майдана в Белоруссии не будет. Перестаньте об этом думать и говорить. Даже предпосылок для этого нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме», – сказал Александр Лукашенко.
После заявлений президента и акций протеста на главном канале страны «Беларусь 1» показывают фильм «Звонок другу». В стиле российской пропаганды в фильме проводят параллели между маршем «рассерженных белорусов» и киевским Майданом. Из 26 минут фильма о Белоруссии и оппозиции говорится лишь первые 10 минут. Белорусского оппозиционера Николая Статкевича автор фильма связывает с киевскими протестами.
«1996 год, Чернобыльский шлях – столкновения с милицией, перевёрнутые машины. 1999 – «Марш Свободы» – бросание брусчатки и разбитые головы. 2010 – «Площа», штурм Дома правительства. Железом по стеклу и телефонный разговор с загадочным собеседником из Украины», – говорится в фильме.
В фильме Статкевича обвиняют в связях с киевскими криминальными кругами и упоминают об участии в акциях протеста. Но на этом машина пропаганды не останавливается. Автор фильма включил в картину кадры участников «Марша недармоедов» в Белоруссии. И тут же связал их с правыми радикалами из Киева. И снова параллель с беспорядками во время Революции достоинства.
«Главными вдохновителями белорусских анархистов выступают украинские единомышленники по борьбе с государством. Люди в масках принимали самое активное участие в столкновениях на Евромайдане», – сообщает голос за кадром, показывая кадры столкновений на Грушевского и из зоны АТО. Авторы фильма, говоря о последствиях Майдана, и активистах, уехавших с Майдана на Донбасс, кадры с сепаратистами и их преступлениями периодически выдают за действия украинской стороны.
Заканчивается пропагандистский фильм выводом, что Белоруссия выстояла в 1996, 1999 и 2010 годах, «хотя украинские радикалы и принимали участие в беспорядках, выстоит и сейчас».
«Марш недармоедов» в Белоруссии – это не политический протест, а социальный, поэтому усматривать тут «русскую весну» или Майдан не корректно, считает журналист Виталий Портников.
«Сравнивать этот протест с теми, что были в Белоруссии до этого, очень не просто. Те протесты были политическими, а большинство жителей Белоруссии далеки от реальных политических процессов. И сейчас, когда мы видим этот социальный протест, то сложно понять, как будет на него реагировать Александр Лукашенко», – говорит Портников.
По мнению журналиста, люди начали выходить на улицу, не только из-за постановлений Лукашенко. Люди уже не понимают, что происходит. «Им сказали, ребята, вы жили 23 года за деньги соседей (России – ред.). А теперь соседи больше не хотят давать денег, и нужно что-то делать самим. И если Лукашенко скажет о чем-то таком, то многие даже не поймут о чем это. Это ведь проблема не только Лукашенко, это проблема белорусов», – отмечает Виталий Портников.
А вот проводить параллели белорусской оппозиции с националистами не стоит, акцентирует Портников.
«Лидеров белорусской оппозиции можно называть националистами так же, как называть националистами Яценюка и Кличко. Националистами их называет белорусская пропаганда. Эти люди – государственники, они за то, чтобы Белоруссия развивалась как суверенное государство, а не как российский аппендикс», – сказал журналист.
Протесты против «декрета о тунеядстве» из-за того, что накопилось общее недовольство социально-экономической жизни общества, говорит белорусский политолог Валерий Корбалевич.
«Этот «налог против тунеядства» был направлен против людей, ведущих асоциальный образ жизни, а также против людей, которые работают в теневом секторе экономики. Но попал абсолютно в другую целевую аудиторию. Он попал в тех людей, которые потеряли работу в следствие социально-экономического кризиса. А поскольку государство в Белоруссии – главный работодатель, то фактически это вина государства, что у людей нет работы», – говорит политолог.
Вместо того чтобы помочь людям и повысить пособие по безработице, государство штрафует этих людей. «И даже сейчас, когда декрет приостановлен, люди продолжают протестовать, потому что есть много других проблем, которыми недовольны люди», – отмечает Корбалевич.
Удерживать ситуацию Лукашенко удавалось за счет российских дотаций, говорит политолог. А сейчас, когда финансирование сократилось, то белорусскому президенту нужно искать деньги на содержание страны. Иного способа, кроме как ввести «налог на тунеядство» он не нашел, отметил Корбалевич.
ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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