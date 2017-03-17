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Майдана в Белоруссии не будет, заявил президент этой страны Александр Лукашенко, который после «Маршей недармоедов» распорядился не допустить акций протеста в стране. Кроме указаний правительству в ход пошла государственная пропаганда. Белорусов, не согласных с режимом Лукашенко, пугают украинским сценарием. Грозит ли Белоруссии свой Майдан, выясняли в студии Радио «Донбасс.Реалии» с журналистом Виталием Портниковым и белорусским политологом Валерием Корбалевичем.

«Мы добьёмся того, что Лукашенко уйдёт в отставку. Нравится это ему или нет», – говорят люди, вышедшие в Белоруссии на «Марш недармоедов».

Белорусы протестуют против декрета №3, согласно которому безработные граждане обязаны платить «налог на тунеядство».

После первых митингов президент Белоруссии Александр Лукашенко делает заявление о том, что Майдана в этой стране не будет, разглядев украинский след в уличных протестах. И даёт распоряжение выделить для митингов отдельные площадки в городах.

«Наши «майданутые» поехали в Киев, искать организаторов в Киеве. Вы же понимаете, что эти люди будут пушечным мясом, массовкой. Они ведь не с политическими лозунгами туда идут. А 300-400 во главе с нашими «отморозками», которые в Киев ездили, они будут провоцировать», – заявил Лукашенко, посоветовав «выковырять» провокаторов, как «изюм из булки».

«Майдана в Белоруссии не будет. Перестаньте об этом думать и говорить. Даже предпосылок для этого нет. Но всегда надо работать на дальних подступах к той или иной проблеме», – сказал Александр Лукашенко.

После заявлений президента и акций протеста на главном канале страны «Беларусь 1» показывают фильм «Звонок другу». В стиле российской пропаганды в фильме проводят параллели между маршем «рассерженных белорусов» и киевским Майданом. Из 26 минут фильма о Белоруссии и оппозиции говорится лишь первые 10 минут. Белорусского оппозиционера Николая Статкевича автор фильма связывает с киевскими протестами.

«1996 год, Чернобыльский шлях – столкновения с милицией, перевёрнутые машины. 1999 – «Марш Свободы» – бросание брусчатки и разбитые головы. 2010 – «Площа», штурм Дома правительства. Железом по стеклу и телефонный разговор с загадочным собеседником из Украины», – говорится в фильме.

В фильме Статкевича обвиняют в связях с киевскими криминальными кругами и упоминают об участии в акциях протеста. Но на этом машина пропаганды не останавливается. Автор фильма включил в картину кадры участников «Марша недармоедов» в Белоруссии. И тут же связал их с правыми радикалами из Киева. И снова параллель с беспорядками во время Революции достоинства.

«Главными вдохновителями белорусских анархистов выступают украинские единомышленники по борьбе с государством. Люди в масках принимали самое активное участие в столкновениях на Евромайдане», – сообщает голос за кадром, показывая кадры столкновений на Грушевского и из зоны АТО. Авторы фильма, говоря о последствиях Майдана, и активистах, уехавших с Майдана на Донбасс, кадры с сепаратистами и их преступлениями периодически выдают за действия украинской стороны.

Заканчивается пропагандистский фильм выводом, что Белоруссия выстояла в 1996, 1999 и 2010 годах, «хотя украинские радикалы и принимали участие в беспорядках, выстоит и сейчас».

«Марш недармоедов» в Белоруссии – это не политический протест, а социальный, поэтому усматривать тут «русскую весну» или Майдан не корректно, считает журналист Виталий Портников.

«Сравнивать этот протест с теми, что были в Белоруссии до этого, очень не просто. Те протесты были политическими, а большинство жителей Белоруссии далеки от реальных политических процессов. И сейчас, когда мы видим этот социальный протест, то сложно понять, как будет на него реагировать Александр Лукашенко», – говорит Портников.

По мнению журналиста, люди начали выходить на улицу, не только из-за постановлений Лукашенко. Люди уже не понимают, что происходит. «Им сказали, ребята, вы жили 23 года за деньги соседей (России – ред.). А теперь соседи больше не хотят давать денег, и нужно что-то делать самим. И если Лукашенко скажет о чем-то таком, то многие даже не поймут о чем это. Это ведь проблема не только Лукашенко, это проблема белорусов», – отмечает Виталий Портников.

А вот проводить параллели белорусской оппозиции с националистами не стоит, акцентирует Портников.

«Лидеров белорусской оппозиции можно называть националистами так же, как называть националистами Яценюка и Кличко. Националистами их называет белорусская пропаганда. Эти люди – государственники, они за то, чтобы Белоруссия развивалась как суверенное государство, а не как российский аппендикс», – сказал журналист.

Протесты против «декрета о тунеядстве» из-за того, что накопилось общее недовольство социально-экономической жизни общества, говорит белорусский политолог Валерий Корбалевич.

«Этот «налог против тунеядства» был направлен против людей, ведущих асоциальный образ жизни, а также против людей, которые работают в теневом секторе экономики. Но попал абсолютно в другую целевую аудиторию. Он попал в тех людей, которые потеряли работу в следствие социально-экономического кризиса. А поскольку государство в Белоруссии – главный работодатель, то фактически это вина государства, что у людей нет работы», – говорит политолог.

Вместо того чтобы помочь людям и повысить пособие по безработице, государство штрафует этих людей. «И даже сейчас, когда декрет приостановлен, люди продолжают протестовать, потому что есть много других проблем, которыми недовольны люди», – отмечает Корбалевич.

Удерживать ситуацию Лукашенко удавалось за счет российских дотаций, говорит политолог. А сейчас, когда финансирование сократилось, то белорусскому президенту нужно искать деньги на содержание страны. Иного способа, кроме как ввести «налог на тунеядство» он не нашел, отметил Корбалевич.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)