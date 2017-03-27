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От Калининграда до Владивостока. В России прошли массовые антикоррупционные протесты впервые с 2011 года. На акции протеста вышло много молодёжи, как в Украине времён Евромайдана. А в Беларуси после маршей «не дармоедов» и Дня Воли, как и в России, массово задерживают протестующих. Смогут ли протесты в России и Беларуси повлиять на судьбу этих-стран? Об этом в студии Радио «Донбасс.Реалии» ведущий Денис Тимошенко говорил с политологом Олесей Яхно и экспертом программы международной и внутренней политики украинского института будущего Игорем Тышкевичем.

Российская власть, по аналогии с 2011 годом (тогда протесты проходили на Болотной площади и проспекте академика Сахарова) попытается увести митинги в нужное власти русло, полагает Олеся Яхно.

«Закономерно, почему так много молодежи. Именно у них российская власть сейчас отбирает перспективу. Все разговоры на тему «Крым наш» и военная риторика – не для молодого поколения», – говорит Яхно.

По словам политолога, у России есть несколько путей. Первый, соответствующий логике консервативного большинства – усиление военной риторики. Здесь в зоне риска от действий России окажется Беларусь. Второй вариант – реформы.

Это запрос молодежи, которая понимает, что курс на изоляцию – курс в никуда

«Тут был запрос, который был озвучен в 2011 году на Болотной. Тогда власти удалось посредством минимальных шагов снять эти протестные настроения. А это как раз запрос молодежи, которая понимает, что курс на изоляцию – курс в никуда», – говорит Олеся Яхно.

Однако шансов на второй путь мало, говорит политолог. По ее мнению, скорее всего, Россия будет усиливать агрессивную политику, а не двигаться в сторону реформ. По словам Яхно, Россия сама себя завела в стратегический тупик, сделав выбор не проводить модернизацию экономики.

При всей внешней схожести протестов с российскими, белорусские протесты имеют другую природу, отмечает Игорь Тышкевич.

«Власть выстроила свою систему на социальном договоре. Власть делает всё, что хочет, при этом она обеспечивает какой-то минимальный уровень дохода населения. При этом страна не закрывается от соседних, в отличие от Российской Федерации», – говорит Тышкевич.

В Беларуси обвалились два основных рынка сбыта – Россия и Украина, и третий год падает уровень ВВП, рассказывает эксперт.

Для белорусского лидера слово «реформы» ругательное

«На этом фоне тоже есть такая вещь, как запрос на реформы. Экономические изменения есть, но в Беларуси нет реформистской риторики. Для белорусского лидера слово «реформы» ругательное. Кроме того, декрет №3 (налог на тунеядство – ред.) абсолютно алогичен. Особенно его применение», – отмечает эксперт.

Назвать белорусские протесты бунтом бедных нельзя, так как в основном на протесты вышли успешные, акцентирует Игорь Тышкевич.

Российские протесты вряд ли смогут привести к своеобразному Майдану, так как в России нет оппозиционного лидера, считает Олеся Яхно.

«Навальный, который наиболее активен среди оппозиционных политиков, – это не альтернатива. Нет риска как такового Майдана, вследствие которого может смениться власть», – говорит политолог.

Для России политика, начатая в 2014 году, окажется провальной

Задержания протестующих – это не страх, а традиционная практика российской полиции, отмечает Олеся Яхно.

«Демонстрация силы – привычный способ реагирования власти на те или иные проявления. У России нет понимания, куда двигаться. И для России политика, начатая в 2014 году, окажется провальной», – считает Яхно.

Действия российской власти напоминают принцип снежного кома, отмечает она. Ошибки наслаиваются одна на другую вместо системного решения проблем. К тому же многие российские политики, независимо от своих убеждений, не знают, в каком направлении должна двигаться страна.

Российская политика на Донбассе до 2018 года вряд ли изменится, считает Яхно.

«На президентских выборах особо нечем похвастаться действующей российской власти. Представить внутриполитический или внутриэкономический результат, который бы вдохновлял и впечатлял российское общество, они не могут. Поэтому кампания строится на конфликтах и влиянии вне России. Но дальше Донбасс перестанет быть фактором для России, и она уйдёт оттуда. Когда поймёт, что как инструмент его (Донбасс – ред.) никак нельзя использовать в качестве шантажа Украины», – говорит Яхно.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)