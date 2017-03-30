Чи потрібні Україні спеціальні суди для військових?

Київ – Відновити в Україні військові суди, скасовані у 2010-му, хоче президент Петро Порошенко. Про це він заявив у відповідь на вирок генералу Вікторові Назарову, якого засудили до 7 років ув’язнення за звинуваченням у службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військово-транспортного літака українських повітряних сил Іл-76 влітку 2014 року. «По-справжньому винний в загибелі наших героїв є ворог», –​ написав Порошенко, отримавши у відповідь різку критику з боку родичів загиблих військових і правозахисників.

Рішення суду щодо генерала Віктора Назарова президент Петро Порошенко назвав спробою «стриножити» командирів, що він вважає нерозумним «з точки зору обороноздатності та безпеки».

«Оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, військові експерти і військові судді, а не цивільні. Принаймні зараз, поки триває ця жахлива підступна гібридна війна. Справедливість безумовно повинна бути досягнута в суді, але рішення військових судів не будуть ставитися під сумнів нашими воїнами», – написав президент у Facebook.

​У відповідь на це з’явились обурені заяви з боку, зокрема, родичів загиблих військових.

Сестра десантника Іллі Гайдука Уляна написала, що через висловлену таким чином підтримку президента генералу Назарову хоче повернути орден «За мужність», вручений її братові посмертно.

Головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов, тим часом, нагадав, що рішення судді базувалось не на її власних знаннях у військовій справі, а на результатах воєнно-тактичної експертизи, яку провели військовослужбовці, однак у разі створення військового суду, на його думку, вирок мав би бути жорсткішим.

​Між тим, у мережі можна знайти також заяви на підтримку Назарова та про потребу командирів почуватися захищеними, з боку деяких військових і волонтерів.

Наприклад, український телеведучий і блогер Олексій Мочанов опублікував у Facebook кілька відео із військовими, що критикують ситуацію, коли військових судять цивільні.

​Спочатку воєнний стан – потім військові суди – Ємець

Насправді, ідея повернути військові суди, яку артикулював президент, раніше вже вносилась на розгляд Верховної Ради як законопроект авторства Сергія Пашинського та Івана Вінника із «оборонного» комітету у квітні 2015-го. Серед авторського колективу цього документу зазначено також представників Адміністрації президента. Але наприкінці лютого цього року законопроект зняли з розгляду.

Ще один депутат із комітету з питань національної безпеки та оборони Семен Семенченко вважає ініціативу президента наміром створити «маріонетковий» судовий орган. Наразі, нагадує він, вже судили близько тисячі військовослужбовців і бійців добровольчих батальйонів, однак Порошенко висловився, тільки коли йшлося про високий чин.

«Наголошую, що розглядаю цю заяву президента тільки в контексті бажання захистити своє найближче коло. І друге: я вважаю, що цивільні суди можуть судити військових, але звичайно, якість судів підвищилась би, якби там були спеціалізовані військові судді», – заявив депутат.

Водночас, заступник голови парламентського комітету з правової політики і правосуддя Леонід Ємець зауважує, що 2010-го такі суди ліквідували як рудимент, а відновлювати їх зараз де-юре немає підстав.

«Спочатку вводимо воєнний стан, а потім створюємо військові суди», – зазначив політик.

Військові суди не передбачені судовою реформою в Україні – Жернаков

Воєнна юстиція є у всіх країнах, і функціонують суди, що спеціально займаються злочинами, які скоєні військовослужбовцями

В Україні потрібно ввести воєнний стан, відновити військові суди і карати тих людей, що недбало ставляться до виконання своїх службових обов’язків в умовах російської агресії, вважає юрист-міжнародник, екс-суддя Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії Володимир Василенко. Однак і за умов мирного часу він бачить доцільність створення окремих судів для військових.

«Воєнна юстиція є у всіх країнах, і функціонують суди, що спеціально займаються злочинами, які скоєні військовослужбовцями. Це навіть без воєнного стану можливо», – каже він.

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Між тим, як зазначила у коментарі Радіо Свобода Надія Волкова, юристка Української Гельсінської спілки з прав людини, яка представляє інтереси родин загиблих у Європейському суді, заяви високопосадовців щодо згаданого судового вироку можуть свідчити про їхній власний страх понести відповідальність – оскільки де генерал, там і головнокомандувач.

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Відновлення військових судів буде суперечити Європейській конвенції з прав людини

Окрім того, за словами Волкової, створення таких судів створить Україні додаткові проблеми на міжнародному рівні: «Відновлення військових судів буде суперечити Європейській конвенції з прав людини і практиці Європейського суду, тому що суд неодноразово у своїх рішеннях наголошував, що існування військових судів порушують взагалі конвенцію».

Із цим погоджується експерт Реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков. На його думку, неясно, хто буде суддями у військових судах: якщо цивільні – то в чому тоді «військовість» судів, якщо військові – то хто саме, неясно також, як такі суди допоможуть Україні у збройному конфлікті.

Оці жахливі практики «трійок», які засуджували людей фактично без судового процесу у відомі часи, є яскравим прикладом надзвичайних військових судів

«По-перше, Конституція України забороняє створення надзвичайних та особливих судів. Оці жахливі практики «трійок», які засуджували людей фактично без судового процесу у відомі часи, є яскравим прикладом надзвичайних військових судів. Я не знаю, чи це мав на увазі президент. Сподіваюсь, що ні. Є цивільні і кримінальні суди, є господарські, є адміністративні, зараз дебатується створення окремих антикорупційних судів, але не спеціальних судів в умовах якогось спеціального стану, які мають щось спеціальне робити. Мало того, про це не говорили ні під час конституційної судової реформи, ні під час ухвалення закону про судоустрій і статус суддів. Тут одне рішення суду, яке ще не набрало законної сили – і президент виходить і каже, що такі суди треба створювати», – каже Жернаков.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу збили літак Іл-76МД. 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу, які перебували на борту, загинули.

Суд у цій справі тривав майже рік. Кілька днів тому оголосили вирок генерал-майору Віктору Назарову, який на момент трагедії працював начальником штабу антитерористичної операції. Захисники генерала заявили, що мають намір подавати апеляцію.