«Якщо хтось у нас щось підриває, то це або геї з Європи, або «бандерівці», або просто американці» – журналіст про теракт у Росії

14 людей загинули (станом на 11:30 4 квітня), близько півсотні поранені через вибух у понеділок в метро російського Санкт-Петербурга. Влада вже назвала вибух терактом, втім жодна група не взяла на себе відповідальності за нього. Водночас повідомляється про оголошення у розшук двох підозрюваних. За попередніми даними, одним із них може бути народжений у Киргизстані громадянин Росії. Сумнівів у тому, що атака була терористичною – жодних, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода російський журналіст, головний редактор «Ежедневного журнала» Олександр Риклін. Він не виключив, що Москва може назвати винуватцем будь-кого – від бойовиків-ісламістів до націоналістів-«бандерівців». В будь-якому разі, переконаний Риклін, роблячи висновки у справі, Кремль не знехтує як попереднім досвідом «залякування тероризмом», так і методом «закручування гайок».

– Пане Олександре, вибух в петербурзькому метро відразу назвали терактом. Які ще версії озвучуються і хто міг це зробити?

– Я думаю, немає ніякого сенсу розглядати якісь інші версії, окрім теракту. Зрозуміло, що це був теракт. Я не уявляю, що у когось можуть бути сумніви з цього приводу. Інша справа – хто цей теракт здійснив? Це питання, звісно, постає, і головне в цій ситуації для всіх громадян Росії – що, на жаль, російські інститути, зокрема, правоохоронні, зруйновані настільки, що ми не можемо говорити, що в результаті слідства отримаємо якусь правильну відповідь на це запитання – реальну відповідь. Що ми дізнаємося правду.

Сьогодні в Росії не можна з’ясувати шляхом розслідування, що насправді сталося

Я не хочу наразі вибудовувати різні версії, тому що різне доводиться зараз читати і слухати про те, хто це може бути. Крім того, ми бачимо це дивне фото «ваххабіта» – що в нього на обличчі прямо написано, що він – «терорист»? А він нічого і не зробив, так? Але факт залишається фактом. На жаль, сьогодні в Росії не можна з’ясувати шляхом розслідування, що насправді сталося. Тому що ми не віримо нашим правоохоронним органам і не можемо їм довіряти. Ось у цьому вся проблема.

– У Росії в 2018 році відбудуться президентські вибори. Напрошуються паралелі із вибухами у 1999-му, 2010-му році. Чи може влада використати загрозу терактів для подальшого «закручування гайок»?

Дуже важливе питання – влада користується ситуацією, яка склалася, чи вона її конструює, створює її? На сьогодні, для мене це – головне питання

– Без сумнівів. Загрозу терактів влада, безперечно, буде використовувати в своїх інтересах для «закручування гайок». Ми вже всю цю риторику чули багато разів – давайте об’єднаємося перед обличчям небезпеки, в цій складній для країни ситуації народ повинен бути єдиний тощо. Вся ця вульгарна риторика нам уже відома і тут нічого нового бути не може. Інша справа, і в цьому дуже важливе питання – влада користується ситуацією, яка склалася, чи вона її конструює, створює її? На сьогодні, для мене це – головне питання. І тим не менше, повторюю, на жаль, я не сподіваюся отримати на нього відповідь.

– Наприкінці березня в десятках міст Росії відбулися протестні акції і як наслідок затримання опозиціонерів. Чи могло налякати владу зростання протестних настроїв в суспільстві і підштовхнути до використання вже перевіреного методу залякування тероризмом?

Загрозу тероризму влада буде використовувати у власних інтересах. І це буде одна із важливих ідеологічних складових протягом всього передвиборчого періоду

– Безперечно, вуличні акції – це велика проблема для нинішньої влади, я б навіть сказав – єдина. Тому що всі інші формати протестної діяльності влада контролює. В Росії ситуація сьогодні така, що зміна влади конституційним шляхом на виборах відбутися не може в принципі. Тому що в Росії сьогодні не існує виборів в нормальному розумінні цього терміну. А ось вуличні протести – як їх контролювати? Там голоси вкрасти не можна, якщо людина вийшла на вулицю, то вона вже вийшла. Тому, звісно, владу це дуже тривожить. І зрозуміло, що загрозу тероризму влада буде використовувати у власних інтересах. І це буде одна із важливих ідеологічних складових протягом всього передвиборчого періоду. У мене немає жодних сумнівів з цього приводу.

– У російському сегменті соцмереж вже з’явилася інформація, що у справі про вибух у метро Санкт-Петербурга міг бути «український слід». Що Ви про це думаєте?

У цей вогонь ненависті, який палає в нас уже три роки, дрова увесь час треба підкидати. Ну так, нехай якась частина зомбованих, нещасних громадян Росії думає, що тут є і «український слід». Чому ж ні?

– Я думаю, що знайдуться якісь наші політики, які будуть і цю карту розігрувати. А чому б ні? А давайте і це підкинемо. Бо у цей вогонь ненависті, який палає в нас уже три роки, дрова увесь час треба підкидати. Ну так, нехай якась частина зомбованих, нещасних громадян Росії думає, що тут є і «український слід». Чому ж ні? Можуть бути різні сліди: і європейський, хтось скаже про американський. У людей має складатися така картина світу. Якщо хтось у нас щось підриває, то це або геї з Європи, або «бандерівці», або просто американці. Якось так.

– Якими можуть бути внутрішньо- і зовнішньополітичні наслідки вибухів?

Поки все таки угруповання «Ісламська держава» буде оголошене автором цього жахливого теракту, що, можливо, спричинить збільшення російського контингенту, ескалацію ситуації в Сирії

– Зовнішньополітичні наслідки теж менш-більш очевидні. Я думаю, ескалація в Сирії. Гадаю, поки все таки угруповання «Ісламська держава» буде оголошене автором цього жахливого теракту, що, можливо, спричинить збільшення російського контингенту, ескалацію ситуації в Сирії і розгортання там російських військ в набагато більших кількостях. Буде відбуватися ескалація напруженості. Поки так, а далі – подивимось.