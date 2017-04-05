Премії по 200 тисяч гривень за роботу: голова НАЗК Корчак відзвітувала перед Радою

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталія Корчак, на адресу якої лунає багато критичних зауважень через проблеми з електронним декларуванням, прийшла звітувати до Верховної Ради. У недоліках вона звинуватила колег по відомству, які, за словами Корчак, саботують роботу. А також підприємство «Українські спеціалізовані системи», що відповідальне за адміністрування сайту НАЗК. Сама ж Корчак у відставку подавати не планує і наполягає на міжнародному аудиті. Премії по 200 тисяч гривень, які голова НАЗК виписувала собі торік, є законними та виплачувались «за роботу», сказала вона.

Звітуючи перед депутатами у парламенті, голова НАЗК Наталія Корчак заявила, що часто «для революційних змін потрібен конфлікт». Не все поки що вдається, сказала вона. Проте закликала не змінювати законодавство щодо НАЗК зараз, щоби не зруйнувати перші здобутки антикорупційного органу.

Я прошу парламент організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності НАЗК

«Розуміючи той суспільний резонанс, що виник останнім часом навколо окремих напрямків роботи НАЗК, 3 квітня я звернулась до Верховної Ради. У своєму зверненні я прошу парламент якнайшвидше організувати проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності НАЗК в цілому, функціонування реєстру зокрема, а також особистого внеску кожного члена національного органу та виконання ними посадових обов’язків», – сказала Корчак із парламентської трибуни.

Проте депутати переривали її виступ вигуками «Ганьба!» та ставили, одне за одним, запитання щодо невдач у роботі відомства. Голова антикорупційного комітету, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв цікавився, яке рішення має Корчак щодо проблем із «постійно непрацюючим реєстром декларацій».

На це Наталія Корчак відповіла, що технічними питаннями реєстру мало би займатись державне підприємство «Українські спеціалізовані системи», позов проти якого НАЗК уже готує. І додала, що підконтрольне їй відомство робило усе належне, щоби чиновники могли вчасно подати е-декларації.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що якщо НАЗК не може налагодити реєстр, то слід звернутися до талановитих студентів Національного університету КПІ.

«І вони за 300 доларів зроблять і реєстр, і сайт, і все на світі», – сказав Ляшко.

Лише 10 декларацій посадовців НАЗК передало до НАБУ

У деклараціях скількох посадовців НАЗК знайшло порушення? Це має коментувати інший член НАЗК Руслан Радецький, продовжила Корчак. І додала, що він не звітує їй щодо проміжних результатів.

«Ми це питання ставили на засіданні, ми його вносили до протоколу порядку денного – і тому коли виникає питання, а як можу я цих чоловіків привести до розуму, коли закон мені не дає таких важелів впливу?», – сказала Корчак.

Тим часом сам Радецький у Фейсбуці повідомив, що зараз « у ручному режимі» перевіряються 83 повних декларації, в тому числі – вищих посадових осіб держави.

«З початку року проведено близько трьох тисяч перевірок декларацій в межах спеціальної перевірки кандидатів, що претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Кожного тижня розпочинається від 200 до 300 таких перевірок. До Національного антикорупційного бюро України передано 10 матеріалів. Складено та направлено до суду 25 протоколів про адміністративне правопорушення», – написав він.

Засідання НАЗК 30 березня, на якому вимагали відставки Наталії Корчак

Премії по 200 тисяч гривень за роботу законні – Корчак

Та найбільше депутатів зацікавило питання премій, отриманих членами НАЗК, за їхню не завжди успішну роботу.

«Назвіть, яку саме премію ви собі виписали, це перше. Друге, за що саме?», – запитав голову НАЗК позафракційний депутат Борислав Береза.

У відповідь Наталія Корчак сказала, що якби депутатів дійсно цікавив розмір премій НАЗК, вони могли би надіслати запит і з’ясувати це, і що міжнародний аудит міг би відповісти на всі запитання.

Та спікер Андрій Парубій, який до того закликав депутатів «заспокоїтись і не кричати», звернувся до неї із проханням висловлюватись конкретно.

«Народні депутати – вищий законодавчий орган держави. Коли вони ставлять просте питання – має бути проста відповідь, пані Наталіє. Проста і пряма відповідь – це чесно і справедливо, будь ласка», – сказав Парубій.

Зрештою, перекрикуючи галас сесійної зали та вигуки депутатів, Корчак відповіла, що премії отримувала не лише вона, а й інші члени НАЗК «за роботу».

«Премії нараховувались у серпні, жовтні, листопаді, все. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували всі за роботу. Запущено процес електронного декларування, запущено механізм перевірки фінансування партій, здійснюється постійна робота, пов’язана із запобіганням корупції», – пояснила голова НАЗК Корчак.

Засідання уряду 29 березня, коли прем’єр Володимир Гройсман закликав Корчак подати у відставку

НАЗК у цифрах: зарплати, премії, надбавки, бюджет

НАЗК перетворився на політичний інструмент, сказав депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм. За його словами, орган перевіряв екс-голову Одеської митниці Юлію Марушевську щодо її 500-гривневої премії тоді, коли мав би переглянути свої ж премії. Водночас, сказав він, найгучніше про 200-тисячні надбавки до зарплатні Корчак кричать ті депутати, які мають мільйонні статки, ніколи не працюючи у бізнесі.

Чотири члени Національного агентства із запобігання корупції щомісяця отримували до свого основного окладу дві надбавки та премію у розмірі місячної зарплати, у результаті замість одного стандартного окладу члени НАЗК отримували по чотири. Про це у жовтні повідомили журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»

Заробітна плата Корчак у лютому 2017 року, згідно з інформацією НАЗК, склала: посадовий оклад – 40 тисяч 560 гривень, надбавка за вислугу років – 20 тисяч 280 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40 тисяч 560 гривень.

Загалом же бюджетні витрати на діяльність НАЗК у 2016 році – 65,6 мільйона гривень. Така інформація міститься у звіті, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Що далі чекає на НАЗК та його очільницю Наталію Корчак?

Думки депутатів, висловлені у кулуарах після її звіту, розділились. Депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук переконаний, що міжнародний аудит не потрібен, коли помилки роботи Корчак «і так очевидні».

«Це дискредитує боротьбу з корупцією. Вдумайтесь: робота не робиться, все «висить», премії по 200 тисяч виписуються, надбавки виписуються. Поясність людям на вулиці, що це антикорупційний орган», – сказав він, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Черненко вважає, що Корчак не звітувала, а виголосила набір фраз, що вона «робила все, що могла». На його думку, НАЗК як орган не працює.

«Електронне декларування запроваджувалось не лише для того, щоби ми дізнались, у кого є якісь мільярди. А головне завдання е-декларування і НАЗК, щоби якщо є факти незаконного збагачення, щоби такі речі розслідувались. І щоби ті, хто не може пояснити свої статки – їх було притягнуто до відповідальності. За рік існування НАЗК ми цього не побачили», – сказав Черненко Радіо Свобода.

Лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк, натомість, вважає, що з Корчак роблять «цапа відбувайла». І хоч її робота зовсім неідеальна. Проте і звільняти її не слід, адже НАЗК для України – безпрецедентний орган, роботу якого намагаються підірвати.

«Треба на це дивитися системніше. Напевно, із самого початку мали намір поставити людину, яка не має досвіду управління такою системою. Потім через абсолютну провокацію, підступність, у тому числі втручання у сервери, ця робота була знівельована. Думаю, через позицію саме пані Наталії ця електронна декларація відбулася. Бо вона не мала відбутися», – прокоментував Березюк для Радіо Свобода.

Віталій Шабунін, голова правління «Центру протидії корупції» переконаний, що показником низької ефективності Корчак стала ще перша хвиля е-декларування у листопаді. Якщо вона погодиться піти з посади (адже закон гарантує, що звільнити її не можуть), то робота НАЗК навряд буде під загрозою, адже цей орган і зараз не надто результативний, говорить він.

Єдина загроза – спроба завалити реєстр

«Єдина загроза, яка є – це спроба завалити реєстр. Тому у законопроекті має бути прописана відповідальність Кабінету міністрів за збереження діючої системи, допоки обирається нове керівництво», – сказав Шабунін у коментарі Радіо Свобода.

Національне агентство є відповідальним перед Верховною Радою і підконтрольним їй та підзвітний Кабінету міністрів. Члени НАЗК призначаються на посаду Кабінетом міністрів строком на чотири роки за результатами конкурсу.

Повний стрім виступу голови НАЗК Наталії Корчак у парламенті, 5 квітня

Члена НАЗК можна звільнити в разі призначення чи обрання на іншу посаду, досягнення 65 років; неможливості виконувати повноваження через стан здоров’я; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього; припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України; подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням; відмови від прийняття присяги державного службовця; смерті. Також причиною може стати систематичне порушення закону.