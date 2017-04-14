Чергова російська війна вдарила по «неполітичному» пісенному конкурсу «Євробачення»

За чотири тижні до фінального концерту конкурсу «Євробачення» у Києві Росія заявила, що не братиме в ньому участі і навіть не транслюватиме. Причиною скандалу стала війна, що вже третій рік триває на сході Європи, почалася з захоплення Росією українського Криму і перекинулася на Донбас, де вже забрала понад 10 тисяч життів.

Київ заявив, що російська учасниця конкурсу Юлія Самойлова покарана забороною на в’їзд на українську територію, бо 2015 року їздила з концертами окупованим Кримом.

Росія відкинула пропоновані компроміси: виступ Самойлової з-поза меж української території – за допомогою супутникового зв’язку, або заміна учасника на співака чи співачку, які не мають проблем із законами України.

Європейська телерадіомовна спілка (EBU) в офіційній заяві визнала свою неспроможність розв’язати конфлікт: «На жаль, це означає, що Росія більше не зможе брати участь у цьогорічному конкурсі. Ми дуже хотіли, щоб були залучені усі 43 країни, і робили все, щоб досягти цього».

Росія та її конфлікти з сусідами не вперше вилилася у проблеми для пісенного конкурсу, організатори якого намагаються триматися подалі від політики.

У 2009 році EBU через обурення Москви заборонила виступ конкурсантів із Грузії. Приводом стало те, що танцювальна композиція грузинських учасників з чудернацькою назвою We Don’t Wanna Put In була схожа на прихований натяк на критику російського президента Путіна за вторгнення Росії на грузинську територію у війні 2008 року.

На концертах минулого і позаминулого років виступи російських представників супроводжувалися критикою через війну Росії в Україні.

Цього разу адміністрація конкурсу упродовж кількох тижнів фактично тиснула на Україну, щоб Київ пішов на поступки у протистоянні.

І в останній заяві керівник організаційного комітету конкурсу «Євробачення» Франк-Дітер Фрейлінґ заявив: «Ми суворо засуджуємо рішення української влади заборонити в’їзд Юлії Самойловій, бо вважаємо, що це підриває неполітичну сутність пісенного конкурсу «Євробачення» і його завдання – збирати усі європейські країни на товариське змагання. Але приготування до конкурсу в Києві тривають. Нашим головним завданням залишається організація видовищного пісенного змагання у травні».

Київ здобув право проводити фінал змагання завдяки минулорічній перемозі української учасниці Джамали у Стокгольмі з піснею про страждання кримських татар в результаті сталінської депортації кримськотатарського народу після Другої світової війни. В Росії тоді лунали голоси, не вдоволені тим, що пісня була схожа на критику російської анексії Криму та переслідувань на півострові. Вже тоді у Москві лунали заклики не брати участь у конкурсі у Києві у 2017 році.

Перший пісенний конкурс «Євробачення» відбувся у 1956 році і донині він залишається найстарішим телевізійним шоу у світі.

Організатори кажуть, що минулого року трансляцію дивилися понад 200 мільйонів глядачів у різних країнах.

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме гурт О. Тorvald із піснею Time.

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​(Офіційне відео пісні Time гурту О.Тorvald, який представлятиме Україну на «Євробаченні-2017»)

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