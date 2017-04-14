Відлік до «Євробачення»: тендери, «сухий закон» і представниця Росії

Вже 9 та 11 травня у Києві відбудуться перші півфінали пісенного конкурсу «Євробачення». 13 травня – фінал, де визначать переможця серед 43 країн, рекордної кількості учасників за останні роки. Радіо Свобода з’ясовує підготовку міста за низкою категорій: прозорість закупівель, графік ремонтів, безпека, ймовірний «сухий закон» на час концерту. А також дізнається, чи може Європейська мовна спілка запровадити санкції щодо України через відмову допустити російську конкурсантку. А про підготовку сцени, трибун, продаж квитків та благоустрій Міжнародного виставкового центру можете прочитати у матеріалі за 13 квітня.

Витрати і тендери

Ще на початку року планувалось, що «Євробачення» обійдеться Україні у 656 мільйонів гривень – 456 мільйонів гривень закладали у державний бюджет, ще 200 мільйонів гривень планували витратити із міського бюджету Києва. Проте у лютому, одна частина організаторів сигналізувала, що бюджет «роздувся» до 856 мільйонів – зароблені на проведенні гроші вкладуть у «Євробачення», а не витратять на потреби суспільного мовлення, як планувалось раніше.

856 мільйонів гривень – значна сума для українських реалій. Згідно з держбюджетом на 2017 рік, за ці гроші можна понад два роки утримувати всі бібліотеки та музеї України або ж відремонтувати 20 Палаців спорту.

Тож на що витрачаються 856 мільйонів? Скажімо, 35 мільйонів із бюджету «Євробачення» витратять на оренду МВЦ. Оплата роботи лінійного продюсера – 46 тисяч гривень. М’які меблі для конкурсу – 2,5 мільйони гривень. Концепція та дизайн логотипу – 420 тисяч гривень.

У квітні оголошена фінальна партія тендерів із закупівлі товарів і послуг для проведення. І організатори пропонують малому бізнесу долучатись.

«На даний момент понад 100 мільйонів гривень із державного бюджету було перераховано як передоплата виконавцям послуг, щоб забезпечити виконання всіх запланованих заходів. Було проведено понад 90 тендерних переговорних процедур, укладено близько 87 контрактів. Але тендери ще не завершені, у квітні підприємства та компанії ще можуть брати в них участь», – зазначила​ Ганна Бичок, виконувач обовязків голови правління Національної суспільної телекомпанії у коментарі «Еспресо».

Абсолютна більшість закупівель для «Євробачення» відбувається через тендерну систему ProZorro, хоча закон цього не вимагає, говорить виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак.

«Є, звичайно, деякі торги, в яких бере участь по одному учаснику. Їх не більше ніж 5, за моєю інформацію. Це із 100 процедур. Загалом ми задоволені», – каже Грицак у коментарі Радіо Свобода.

Організатори пояснюють: щоб знайти дані по тендерах, потрібно ввести в пошуковий рядок 23152907 – це код ЄДРПОУ «Громадського ТБ». Далі система покаже всі тендери «Євробачення», інформацію про терміни завершення подачі заявок, дату проведення аукціону.

Проте від команди, яка у лютому скаржилась на блокування роботи, тому пішла із «Євробачення», лунали сигнали про те, що проведення конкурсу має низку корупційних ризиків.

За словами колишнього івент-менеджера Дениса Блощинського, зараз він не слідкує за справами колишньої команди. Проте додає: для того, щоби прозоро організувати, скажімо, корпоратив на тисячу осіб – треба півтора-два місяці. А для такого масштабного шоу терміни зростають у рази, якщо все робити за правилами, каже він.

«Чи можуть тендери, чи можуть пропозиції розроблятися тиждень, п’ять днів, два дні. Все це для мене питання риторичні. Я не розумію, як про це можна говорити серйозним людям», – говорить Блощинський в коментарі Радіо Свобода.

Депутат Євген Рибчинський також висловлював сумніви у прозорості фінансування конкурсу.

Безпека і «сухий закон»

Очікується, що до Києва на «Євробачення» приїдуть майже 20 тисяч туристів, ще 7-10 тисяч з’їдуться з різних українських міст. Стежити за конкурсом вони зможуть безпосередньо у Міжнародному виставковому центрі та у низці фан-зон у київських парках і «Європейському містечку» на Хрещатику.

У Києві вже встановлено 4 тисячі камер, що дають змогу спостерігати за транспортними сполученнями, під'їздами та підходами до локацій, повідомляють в Київраді. А до травня кількість збільшиться до 8 тисяч. За правопорядком слідкуватимуть у посиленому режимі співробітники Національної поліції та Служби безпеки.

І поліцейські вже підготували практичні поради для уникнення правопорушень під час проведення міжнародного пісенного конкурсу.

«Із початку квітня ми провели масштабні навчання із відпрацюванням понад 15 завдань по різних напрямках: як у аеропорту «Бориспіль» під час прибуття офіційних делегацій щодо питань їх супроводження. Також безпекових заходів у Міжнародному виставковому центрі, у «Євромістечку», під час офіційних церемоній відкриття. А також у безпосередніх місцях розташування – понад 12 готелях, де розташовуватимуться учасники пісенного конкурсу та офіційні делегації», – повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Ігор Бабич.

І щоби глядачі «Євробачення-2017» не створювали проблем собі та іншим, Національна поліція пропонує столичній адміністрації встановити «сухий закон». Іншими словами, обмежити продаж пива, слабоалкогольних напоїв та вин із 4 по 15 травня – «на території, прилеглій до «Євромістечка» (Хрещатик), а з 8 до 15 травня – «на території, прилеглій до Міжнародного виставкового центру».

Схоже, що таким чином правоохоронці намагаються зняти з себе відповідальність, вважає депутат Київської міськради Олександр Пабат. Окрім того, ця ідея правоохоронців суперечить закону, адже зачепить права власників ліцензій, говорить він.

Зазвичай на територіях проведення таких заходів і без того діють правила: лише слабоалкогольні напої, скажімо, у пластиковій тарі, говорить депутат міськради. Проте звернення Національної поліції дуже нечітке – незрозуміло, як далеко поширюватиметься «прилегла територія». Окрім того, коли Київ приймав «Євро-2012» – подібних заборон не було, і все було гарно організовано.

«Якщо ми вже стільки грошей витратили на те, щоби підготуватись до «Євробачення», казали, що 400 мільйонів гривень витрачаємо, а максимум 200 отримаємо, то дайте хоч можливість підприємцям, які знаходяться поруч, заробити», – говорить Пабат у коментарі Радіо Свобода.

Київська міська рада має відреагувати на звернення Національної поліції, говорить Пабат. Проте часу залишається обмаль – наступне засідання заплановане на 20 квітня, і цього питання у порядку денному немає. Надалі депутати міської ради зберуться уже на початку травня, коли до «Євробачення» залишатимуться лічені дні. Та ще може бути, що питання «сухого закону» внесуть «із голосу» як термінове на найближчому засіданні, пояснює Пабат.

12 квітня 2017 року Господарський суд Києва зобов’язав міську раду скасувати рішення про заборону продажу алкогольних і слабоалкогольних напоїв із 23:00 до 10:00.

Учасниця з Росії

Окреме питання – заборона України на в’їзд учасниці від Росії Юлії Самойловій, яка порушила законодавство, відвідавши Крим. Міністерство закордонних справ України вкотре наполягає, що заради пісенного конкурсу, нехай і такого відомого, правила не змінюватимуть. І що Росія має право запропонувати іншого учасника.

В умовах гібридної війни європейцям потрібно пояснювати, що Україна лише виконує власне законодавство, говорить Микола Княжицький, голова комітету з питань культури і духовності.

«Очевидно, що росіяни пояснюють абсолютно протилежні речі. І завжди є багато людей, які досі під тиском російської пропаганди і при певній слабкості нашої зовнішньої політики (із точки зору того, що відбувається у російсько-українській війні – часом ми програємо», – каже Княжицький у коментарі Радіо Свобода.

Та віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко в інтерв'ю виданню «Обозреватель» заявив, що рішення щодо недопуску може мати певні наслідки для держави.

«Вважаю, що наша позиція буде сприйнята членами спілки. Якщо ж після «Євробачення» виникне питання будь-яких санкцій проти України у зв'язку з неучастю Росії, будемо додатково роз'яснювати ситуацію», – сказав він.

Українські організатори постійно на зв’язку з Європейською мовною спілкою щодо цього питання, говорить виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Павло Грицак. І найближчим часом від неї має прийти офіційна позиція.

«Відбувається листування, консультації, телефонні переговори. Я би зараз не обговорював гіпотетичні варіанти. Коли ми будемо бачити офіційну позицію Європейської мовної спілки – ми її будемо коментувати», – резюмував Грицак.

Росія категорично сприйняла заборону з боку України і звинувачує офіційний Київ у політизації конкурсу, тому і не братиме участі. Про це ввечері в четвер, 13 квітня, повідомила на своєму сайті Європейська мовна спілка.

Проте, незважаючи на це, російська делегація забронювала номери в одному з київських готелів на час проведення «Євробачення-2017».

«Так, насправді російська делегація все ж таки зробила бронювання для своєї делегації в одному з готелів. Бронювання наразі не підтверджене оплатою, оскільки ситуація з російською делегацією не вирішена остаточно», – повідомив менеджер із бронювання готелів і конференц-сервісу по Україні та СНД ТОВ «ПІЛОТ» Артем Зарецький сайту «Суспільне мовлення» 4 квітня.

Що думають українці про російську конкурсантку «Євробачення» | DW Ukrainian

Конкурс «Євробачення-2017» відбудеться у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) біля станції метро «Лівобережна». Півфінали – 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.

Вже відомо, що фан-зони будуть розміщені у парку Шевченка та Маріїнському парку. «Євромістечко» розміститься на Хрещатику, «Євроклуб» – у бізнес-центрі «Парковий».

Цього року Україну представлятиме гурт O.Torvald з піснею «Time».

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