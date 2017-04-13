Росія відмовилася транслювати «Євробачення» через заборону її учасниці на в’їзд до України

У Росії телевізійний «Перший канал», що мав цього року транслювати конкурс популярної пісні «Євробачення» з Києва, заявив, що відмовляється транслювати його у своїй країні. Причиною канал назвав те, що ситуацію навколо російської конкурсантки, якій заборонений в’їзд до України через порушення українських законів, не вдалося врегулювати.

Як заявив канал, раніше в четвер він отримав листа від Європейського союзу мовлення, що організовує ці конкурси, про те, що проблему з участю росіянки Юлії Самойлової врегулювати не вдалося.

На каналі назвали неприйнятною повторену пропозицію EBU – погодитися на дистанційний виступ Самойлової або замінити учасника від Росії.

«Перший канал» вважає відмову української сторони дозволити в’їзд до країни Юлії Самойловій абсолютно необґрунтованим, а її причиною – намагання України політизувати конкурс», – мовиться в заяві каналу.

В Україні заявляють, що політизацією конкурсу стало саме рішення Росії, де учасника не обирали голосуванням, а призначили адміністративно, свідомо направити представницю, яка раніше незаконно відвідала окупований Крим, – знаючи, що це правопорушення тягне заборону на в’їзд до України.

Уранці в четвер Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна забезпечить рівні можливості для всіх учасників пісенного конкурсу «Євробачення-2017», що відбудеться у травні в Києві, та єдиною умовою має бути повага до законодавства України.

Росія визначила своїм представником на «Євробачення», яке цього року відбудеться в Києві, Юлію Самойлову, яка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску. 22 березня Служба безпеки України заборонила Самойловій в’їзд до України на три роки.

У EBU відтак запропонували дистанційну участь російської виконавиці в конкурсі, та це вже відкинули і в Києві, і в Москві. Україна наполягає, що єдиною можливістю є заміна російського учасника.

Наприкінці березня генеральний директор Європейського союзу мовлення Інґрід Делтенре в інтерв’ю виданню SonntagsBlick у Швейцарії, де працює EBU, заявила, що «поведінка України абсолютно неприйнятна», і заявила про «зловживання конкурсом «Євробачення» для політичної силової гри». Вона також заявила, що в разі, якщо виходу знайти не вдасться, Україні тимчасово виключать із участі в «Євробаченні».

Наступними днями інтернет-видання «КиевВласть» оприлюднило лист від Делтенре на ім’я прем’єр-міністра України з закликом втрутитися і як виняток неодмінно забезпечити участь Самойлової в конкурсі в Києві. У листі зі вхідною реєстраційною позначкою секретаріату Кабміну, автентичність якого відтак підтвердили в EBU, але не коментував офіційний Київ, також містилися заяви про неприйнятність кроку України щодо російської конкурсантки і погрози виключити Україну з майбутніх конкурсів. Крім того, в листі стверджувалося, що рішення України критикують іще деякі держави-учасниці конкурсу, які, за текстом листа, розглядають можливість не брати участі в конкурсі.

У Національній суспільній телерадіокомпанії України, яка є партнером конкурсу з українського боку, розкритикували Європейський союз мовлення за втручання у внутрішні справи країни й закликали не перетворювати EBU на «інструмент підсилення чужих політичних маніпуляцій», а також уникати погроз щодо виключення України з числа учасників конкурсу «Євробачення».

Півфінали конкурсу «Євробачення-2017» відбудуться в Києві 9 і 11 травня, фінал – 13 травня. Україну цього року на «Євробаченні» представлятиме гурт О. Тorvald із піснею Time.

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